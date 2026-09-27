Tocht om de Noord trekt volgend jaar naar Groningen, grondlegger Koninklijk Onderscheiden

SCHEEMDA – „Het ging fantastisch. Het weer zat geweldig mee en de dorpen en locaties op de route hebben er echt een mooi feest van gemaakt.” Organisator Ronald Hellinga kijkt tevreden terug op de twintigste editie van Tocht om de Noord. Het jubileumweekend werd zondagmiddag afgesloten bij De Toekomst in Scheemda. Daar werd bekendgemaakt dat de gemeente Groningen in 2027 de nieuwe gastgemeente is.
„We willen natuurlijk niet te vaak achter elkaar naar dezelfde gemeente en Groningen was wel eens een keer aan de beurt”, vertelt Hellinga. „Je hebt natuurlijk de stad, maar de gemeente is uitgebreid met Ten Boer en Haren. Daar gaan we iets heel moois van maken.”
Een bijzondere verrassing was er voor Peter Velthuis. De grondlegger en voormalig organisator van Tocht om de Noord kreeg tijdens de afsluiting door locoburgemeester Janette Bosma (Partij voor de Dieren gemeente Groningen) een Koninklijke Onderscheiding opgespeld voor zijn jarenlange inzet. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.
Ook werden vier wandelaars gehuldigd die alle twintig edities de volledige afstand hebben gelopen. Een van hen is Roelie Homan uit Schildwolde. „Ik vind het gewoon hartstikke gezellig en je ontmoet zoveel mensen. Ik vind het heerlijk om alleen te lopen en te genieten van alles wat je om je heen ervaart.”
Homan genoot dit weekend vooral van het gebied rond Nieuw-Beerta en Drieborg. Over de keuze voor Groningen volgend jaar zegt ze: „Dat lijkt me helemaal ideaal. Dat is makkelijk met vervoer.”
De inschrijving voor Tocht om de Noord 2027 opent volgens Hellinga op 1 maart om 18.00 uur.
Malou Vos