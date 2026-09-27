Veendammer jazzicoon Rein de Graaff met internationale topmusici in vanBeresteyn

VEENDAM – Op zondagmiddag 4 oktober staat vanBeresteyn in het teken van jazz van internationaal niveau tijdens A Swingin’ Affair!. De Veendammer jazzpianist Rein de Graaff deelt het podium met de internationaal gelauwerde Amerikaanse saxofonist Scott Hamilton, zangeres Marcela Hendriks, bassist Marius Beets en drummer Eric Ineke.
Scott Hamilton staat wereldwijd bekend om zijn karakteristieke en swingende tenorsaxofoonspel. Tijdens zijn lange carrière speelde hij met jazzgrootheden als Ella Fitzgerald, Benny Goodman, Woody Herman en Rosemary Clooney. In vanBeresteyn wordt hij begeleid door drie grote namen uit de Nederlandse jazz: Rein de Graaff op piano, Marius Beets op bas en Eric Ineke op drums.
Ook zangeres Marcela Hendriks is deze middag van de partij. De Groningse zangeres werd door Rein de Graaff ontdekt en werkte eerder samen met onder anderen Benjamin Herman en Scott Hamilton. Samen brengen de vijf musici een middag vol pure, swingende straight-ahead jazz.
Datum: zondag 4 oktober 2026
Aanvang: 15.00 uur
Voor info: www.vanberesteyn.nl
Adres: Museumplein 5a / 9640 AD Veendam
Bron: van vanBeresteyn