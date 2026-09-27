Video Tocht om de Noord

OLDAMBT – Duizenden wandelaars streken afgelopen zaterdag 26 september neer in het Oldambt voor de jaarlijkse Tocht om de Noord. Het Groningse polderlandschap vormde dit weekend het decor van een evenement waarin cultuur, historie en streekidentiteit samenkwamen.
De route voerde het deelnemersveld langs de iconische elementen van de regio: van monumentale herenboerderijen en historische zeedijken tot de uitgestrekte graanvelden die het Oldambt typeren. Kenmerkend voor de Tocht om de Noord was ook deze editie de actieve betrokkenheid van de lokale gemeenschap. Verschillende deuren die normaal gesproken voor het publiek gesloten blijven, openden speciaal voor de wandelaars.
Naast de kilometers op de teller stond de beleving van het landschap centraal. Onderweg werden de deelnemers opgevangen met optredens van lokale muzikanten, proeverijen van streekproducten en culturele intermezzo’s in de dorpskernen.
Met de combinatie van gastvrijheid, fysieke inspanning en het openbreken van lokaal erfgoed wist het Oldambt zich gedurende de dag stevig op de kaart te zetten.
Bron en beelden: Groningen 1
Foto’s: Frans Kroon
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