Vroug Thuus brengt jong en oud samen in Ter Apel

TER APEL – Camping Moekesgat in Ter Apel stond zaterdag in het teken van muziek, gezelligheid en ontmoeting tijdens de vierde editie van het festival Vroug Thuus. Onder prima weersomstandigheden genoten bezoekers van een gevarieerd programma op verschillende podia. De sfeer was de hele middag en avond uitstekend en het publiek bestond uit bezoekers van jong tot oud.
Op het terrein waren drie podia ingericht, ieder met een eigen karakter. Op het Tipisch Deiman podium was er onder meer ruimte voor akoestische muziek van Nieck en Lisanne. Gunnar Koops en Wimjan Eikens brachten bekende nummers in het Veenkoloniaals met hun programma Vertoal’n om van te hoal’n. Jason Staal vermaakte het publiek met zijn pakkende liedjes.
Ook op het BeVo Strand was volop muziek. DJ Kevin en DJ Stan verzorgden loungemuziek, afgewisseld met optredens van entertainer Davey van der Sluis. Bezoekers konden hier bovendien terecht bij verschillende foodtrucks voor eten en drinken.
Op het TSV/Tabak Stee hoofdpodium begon het avondprogramma met DJ Lars. Het Groningse duo Wat Aans zorgde met herkenbare nummers en gevatte teksten voor veel enthousiasme. Daarna was het de beurt aan de liveband Vangrail, die ook dit jaar het publiek wist mee te krijgen.
De avond werd afgesloten door volkszanger Jannes. Met zijn bekende nummers veranderde het terrein in een groot meezingfeest.
Naast de liveoptredens konden bezoekers deelnemen aan een Silent Disco op het strand. Met verschillende muziek en twee energieke hosts ontstond daar een eigen feestelijke sfeer.
Met het mooie weer, het afwisselende programma en de goede opkomst groeide de vierde editie van Vroug Thuus uit tot een geslaagde festivaldag.
Foto’s: André Dümmer