NIEUW BUINEN – 2e Kanskleding Baptisten Nieuw Buinen weer open op 7 oktober
Op woensdag 7 oktober is de 2e Kanskleding van de Baptisten Gemeente Nieuw Buinen weer geopend.
Er is weer heel veel mooie kleding beschikbaar.
Ze zijn open van 9.00 uur tot 11.00 uur.
Geen kleding nodig, maar heeft u toch zin in een kopje koffie of thee en een beetje gezelligheid?
Kom gewoon binnenlopen op het Dwarsdiep 9 Nieuw Buinen.
2e Kanskleding Baptisten Nieuw Buinen weer open op 7 oktober
NIEUW BUINEN – 2e Kanskleding Baptisten Nieuw Buinen weer open op 7 oktober