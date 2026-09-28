Burgemeester verrast Dollard College met ballencadeau

PEKELA – Het Dollard College in Pekela heeft alsnog een cadeau ontvangen voor het beschikbaar stellen van de school voor de verkiezingsdebatten. Burgemeester Jaap Kuin bracht maandag een net vol ballen naar de school.
Belofte maakt schuld. Daarom toog burgemeester Jaap Kuin maandag naar het Dollard College om het beloofde cadeau persoonlijk te overhandigen. De ballen zijn bestemd voor de pannakooi, die veelvuldig door de leerlingen wordt gebruikt.
Het cadeau werd met luid gejuich ontvangen. Na de overhandiging liet Kuin zich door directeur Harko Barla bijpraten over de ontwikkelingen binnen de school.
Bron en foto: Gemeente Pekela