Creatief afscheid van de oude bibliotheek van Ter Apel

Bewolkt met kans op een bui, morgen zonnig en opvallend warm

Maandag De werkweek begint met een mix van opklaringen en veel bewolking. Vanochtend kan er heel lokaal een spatje lichte regen vallen, maar vanmiddag blijft het op veruit de meeste plaatsen in Oost-Groningen gewoon droog. Het wordt een aangename septemberdag met een middagtemperatuur die in onze streek oploopt naar een graad of 20°C tot 21°C. Boven land staat er heel weinig wind.

Vanavond en Vannacht In de loop van de avond en tijdens de nacht neemt de wisselvalligheid toe en stijgt de kans op enkele buien, waarbij lokaal zelfs een klap onweer niet uitgesloten is. Tegen het einde van de nacht wordt het weer droog. Het wordt een zachte nacht waarin het kwik niet verder daalt dan 15°C tot 16°C bij een zwakke tot matige wind van 2 tot 3 Bft uit het oosten.

Dinsdag Morgen, dinsdag 29 september, staat de streek een uitzonderlijk warme en zonnige nazomerdag te wachten. De ochtend start lokaal nog met wat wolkenvelden, maar gedurende de ochtend breekt de zon overal steeds beter door. ’s Middags blijft het droog en schijnt de zon breed door een paar dunne sluierwolken heen. De temperatuur loopt bij een zwakke tot matige zuidoostenwind van 2 tot 3 Bft fors op naar een warme 22°C tot 23°C in onze regio. Ook dinsdagavond verloopt met heel weinig bewolking droog, aangenaam en rustig met een matige zuidoostenwind.

Tip van de redactie: Houd vanavond en vannacht even rekening met een lokale bui als je nog op pad gaat!