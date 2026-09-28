Creatief afscheid van de oude bibliotheek van Ter Apel

TER APEL – De bibliotheek van Ter Apel gaat binnenkort tijdelijk dicht vanwege een verbouwing. Van 19 oktober tot en met 22 november is de bibliotheek dicht. Voordat de oude inrichting plaatsmaakt voor iets nieuws, kunnen bezoekers op woensdag 7 oktober op een bijzondere manier afscheid nemen van de bibliotheek: door van afgeschreven boeken kunstwerken te maken.
Tijdens de workshop Vouwkunst maken van afgeschreven boeken leren deelnemers hoe ze de pagina’s van een oud boek kunnen vouwen tot een decoratief kunstwerk. Stap voor stap wordt uitgelegd hoe het werkt. Ervaring is niet nodig.
De activiteit is bedoeld voor iedereen die graag creatief bezig is en het leuk vindt om met zijn handen iets nieuws te maken van materiaal dat niet meer wordt gebruikt. Zo krijgen afgeschreven boeken een tweede leven als kunstwerk.
De workshop vindt plaats op woensdag 7 oktober van 14.30 tot 16.00 uur in Bibliotheek Ter Apel, Molenplein 25. Deelname is gratis. Je hoeft je hiervoor niet aan te melden.
Bron: Lilian Zielstra