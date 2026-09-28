Een gezellige muzikale middag in MFC de Binding

OUDE PEKELA – Zondagmiddag kwamen Emmy and the Bluegrass Pals naar MFC de Binding. Het concert stond oorspronkelijk buiten gepland, maar omdat er bij de voetbalvereniging ook een wedstrijd met muziek plaatsvond, werd ervoor gekozen het concert naar binnen te verplaatsen.
Dat pakte eigenlijk heel gezellig uit. In een intieme en sfeervolle setting genoten de aanwezigen zichtbaar van de muziek, de fijne sfeer en natuurlijk het optreden van Emmy and the Bluegrass Pals. Het concert was gratis toegankelijk. Veel mensen genoten van deze muzikale middag.
Het concert werd mogelijk gemaakt door Thea de Boer, met dank aan Emmy and the Bluegrass Pals. Muziek, ontmoeting en gezelligheid… precies waar De Binding voor staat.
Bron en foto’s: Ellen Kupers