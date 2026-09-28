Jeugdbrandweer Zuid-Grunn eindigt als zevende bij landelijke finale in Zeeland

BRUINISSE, ZUID GRONINGEN – De aspiranten van Jeugdbrandweer Zuid-Grunn 2 hebben afgelopen zaterdag deelgenomen aan de landelijke finale van de nieuwe klasse Brandbestrijding in Bruinisse, Zeeland. Na een uitdagende wedstrijd eindigde het team op de zevende plaats.
De jonge brandweerlieden kregen tijdens de finale een pittig scenario voorgeschoteld. Ze werden opgeroepen voor een brand in een grote opslagschuur in een leegstaand gebouw aan de Hageweg in Bruinisse. Bij aankomst sloegen de vlammen al uit het dak en bleken er nog twee personen in het gebouw aanwezig te zijn. De deelnemers moesten de situatie onder controle krijgen en de slachtoffers in veiligheid brengen.
In aanloop naar de finale hadden de aspiranten zich goed voorbereid. Tijdens de oefenavond op 10 september oefenden aspiranten 1 en 2 een brandscenario op het terrein van de gemeentewerken Westerwolde in Vriescheloo. In de afdeling houtbewerking was brand uitgebroken en bevond zich nog één persoon in het pand.
Ook op 24 september stond een laatste oefening op het programma. Dit keer speelde het scenario zich af bij Veldkamp’s Meuln in Bellingwolde. Daar kon een persoon door brand niet meer via de molen naar beneden komen. De jeugdleden kregen bij de oefening assistentie van de hoogwerker uit Winschoten.
Leren samenwerken bij de jeugdbrandweer
Bij de jeugdbrandweer leren jongeren op een veilige en verantwoorde manier om samen te werken tijdens verschillende incidentsituaties. Ze oefenen met brandweermateriaal, dragen echte brandweerpakken en maken gebruik van een tankautospuit. De scenario’s worden zo realistisch mogelijk nagebootst, maar er wordt niet met echt vuur gewerkt. Teamwork, communicatie en elkaar helpen zijn belangrijke onderdelen van de oefeningen. Daarnaast nemen de jeugdteams meerdere keren per jaar deel aan wedstrijden, waarbij ze hun vaardigheden in de praktijk kunnen brengen.
Nieuwe leden welkom
Jeugdbrandweer Zuid-Grunn is actief in en rond Stadskanaal, Ter Apel en Vlagtwedde. Jongeren van 12 tot en met 14 jaar die belangstelling hebben voor de brandweer en graag in teamverband werken, kunnen zich aanmelden.
Met hun zevende plaats in Bruinisse hebben de aspiranten van Zuid-Grunn 2 een landelijke finale achter de rug waarin ze hun kennis, inzet en samenwerking in de praktijk konden laten zien.
Foto’s: Jeugdbrandweer Zuid-Grunn