LIF Fashion organiseert speciale V.I.P. Avond

WINSCHOTEN – LIF Fashion organiseert op vrijdag 2 oktober een speciale V.I.P. Avond. Van 18.00 tot 21.00 uur is iedereen welkom in de winkel in het centrum van Winschoten voor een gezellige avond, een hapje en een drankje.
LIF Fashion bestaat inmiddels één jaar in het centrum van Winschoten (Torenstraat 16). Na het vieren van deze mooie mijlpaal organiseert de winkel nu een speciale V.I.P. Avond voor klanten en andere belangstellenden. Tijdens deze avond kunnen bezoekers op hun gemak de collectie bekijken. LIF Fashion heeft baby en kinderkleding van maat 50 tot en met 176.
“We willen er vooral een gezellige avond van maken waarop iedereen welkom is. Even rustig rondkijken en ondertussen genieten van een hapje en een drankje” vertelt eigenaresse Kim van LIF Fashion.
Aanmelden voor de V.I.P. Avond is niet nodig. Iedereen is welkom om tussen 18.00 en 21.00 uur.
LIF Fashion, torenstraat 16 Winschoten
Bron: LIF Fashion