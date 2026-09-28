Merel Burema uit Winschoten Nederlands kampioen kunstrolschaatsen

WINSCHOTEN – Merel Burema (18), lid van Artistic Rollerclub Noord-Nederland (ARC-NN) uit Winschoten, is Nederlands kampioen geworden tijdens de finale van de NRB Cup. De wedstrijd werd vrijdag gehouden in Zaandam. Burema kwam uit in de categorie Jeugd/Senior Basic bij het vrijrijden.
De titel is een mooie beloning voor haar inzet en doorzettingsvermogen. In juni behaalde Merel al een tweede plaats tijdens de NRB Kwalificatiewedstrijd 1 voor vrijrijden en dans in Moerkapelle. Twee weken geleden eindigde ze bovendien op de eerste plaats in haar klasse tijdens NRB Cup 2 in Schijndel. Met haar overwinning in Zaandam bekroonde ze een succesvol wedstrijdseizoen met de Nederlandse titel.
Ook vier andere leden van ARC-NN kwamen tijdens de wedstrijden in actie. Milan behaalde de zesde plaats in de categorie Mini Basic. Wendy eindigde als derde bij Cadet Basic. Sabine werd zevende bij JJS Basic Rolldans en Meerle behaalde de elfde plaats in de categorie Cadet Intermediate Rolldans.
De wedstrijden stonden in het teken van sportieve prestaties, spanning en plezier. Bij ARC-NN werd met trots teruggekeken op de resultaten van de deelnemers.
Onder leiding van de Spaanse trainster Emma bereidt de club zich inmiddels voor op een nieuw seizoen. Daarbij staan verdere ontwikkeling, training en nieuwe uitdagingen centraal.