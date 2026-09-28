Ontdek de verhalen van Oldambt tijdens Gewoon van hier in Bibliotheek Winschoten

WINSCHOTEN – Van 15 oktober t/m 15 november staan de Groningse bibliotheken in het teken van Gewoon van hier, een programma om verhalen te ontdekken, herinneringen op te halen en met elkaar te delen wat deze regio bijzonder maakt. Ook Bibliotheek Winschoten sluit aan bij Gewoon van hier met verschillende activiteiten.
Verhalen, tradities en herinneringen
Iedereen draagt verhalen met zich mee. Over de plek waar je bent opgegroeid, tradities die al generaties meegaan, een bijzonder voorwerp of een herinnering aan hoe het hier vroeger was. Tijdens Gewoon van hier krijgen deze verhalen een plek in de Bibliotheek.
Groetjes uit Winschoten – Bouw mee aan de foto-expositie
Voor de expositie Groetjes uit Oldambt zoekt de Bibliotheek Winschoten foto’s van plekken of voorwerpen in de gemeente die voor inwoners van betekenis zijn. Denk aan een straat, gebouw, landschap of andere plek waar een persoonlijk verhaal aan verbonden is. Stuur je foto liefst vóór 23 oktober digitaal toe aan Wietske Couperus: w.couperus@biblionetgroningen.nl
Vertel waar en wanneer deze is gemaakt en waarom de foto bijzonder voor je is. Vervolgens krijgt jouw foto een plek in de foto-expositie in de bibliotheek.
Schrijfworkshop met Lilian Zielstra – Van voorwerp naar verhaal
Op 21 oktober van 10 tot 12 uur geeft schrijver en dichter Lilian Zielstra de schrijfworkshop in de bibliotheek in Winschoten. Iedereen draagt verhalen met zich mee. Tijdens deze workshop helpt Lilian je om herinneringen op papier te zetten. Neem een persoonlijk voorwerp mee dat iets voor je betekent en ontdek welke verhalen eraan verbonden zijn. Schrijfervaring is niet nodig.
Lunchlezing met Sanne Meijer – Door het jaar in Groningse baksels
Op 2 november van 11.30 uur tot 13.00 uur geeft Sanne een lezing in de bibliotheek in Winschoten. Welke verhalen schuilen er achter Groningse kniepertjes, poffert en spekkendikken? Sanne neemt je aan de hand van haar Gronings Bakboek mee langs streekgerechten, tradities en feestdagen. Na afloop is er tijd om samen na te praten tijdens een lunch met Groningse streekgerechten.
Voor de Schrijfworkshop en de lunchlezing is aanmelding nodig!
Samen verhalen delen
Met Gewoon van hier maakt de Bibliotheek ruimte voor ontmoeting, herkenning en het delen van lokale geschiedenis. Want door verhalen, herinneringen en tradities met elkaar te delen, leren we elkaar en onze omgeving beter kennen.Ze doen een oproep aan inwoners van Oldambt om digitaal eigen oude foto’s aan te leveren. Bekijk het volledige programma op groningsebibliotheken.nl/gewoonvanhier.
Ingezonden door Wietske Couperus