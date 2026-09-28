Pekelder Windhonden Ren Club viert honderdjarig bestaan met jubileumwedstrijd

OUDE PEKELA – De Pekelder Windhonden Ren Club (PWRC) vierde afgelopen weekend haar honderdjarig bestaan met een jubileumwedstrijd op het eigen complex aan de Zaaiweg. Onder een stralende zon gingen de windhonden in volle vaart achter de bekende kunsthaas aan.
De vereniging bestaat dit jaar honderd jaar. Het jubileumjaar staat daarom in het teken van verschillende feestelijke activiteiten.
Tijdens de jubileumwedstrijd kwamen de windhonden in actie op de renbaan. Onder toeziend oog van het publiek lieten de dieren hun snelheid zien terwijl ze achter de kunsthaas aan renden.
Na afloop werden de prijzen door wethouder Eddie Jonker, samen met Eilko Kuilman, uitgereikt .
De dagwinnaars waren de familie Enge uit Duitsland met Djangal, de familie Rehn uit Duitsland met Ishan, de familie Witte uit Duitsland met Lamborghini, de familie Tienkamp uit Nieuwe Pekela met Tornado en Dynamite, de familie Bouwsema uit Nieuwe Pekela met Ocean en de familie Wilmink met What Devil.
De festiviteiten zijn nog niet voorbij. Komende zondag staan de clubkampioenschappen van de Pekelder Windhonden Ren Club op het programma. Daarmee krijgt het jubileumjaar een vervolg op de renbaan aan de Zaaiweg.
Bron en foto’s: Gemeente Pekela