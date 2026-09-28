Postcode Loterij Cadeaukaart inleveren bij de Voedselbank Veendam

VEENDAM – De Postcodeloterij heeft weer de landelijk actie “Schuif eens lekker aan”. Heeft u deze cadeaukaart ontvangen en gebruikt u deze niet? De Voedselbank Veendam ontvangt deze heel graag! Met de gedoneerde kaarten kunnen ze producten kopen voor een lekkere en gezonde maaltijd voor hun klanten.
Belangrijk: de kaart kan alleen gebruikt worden als u hem zelf eerst activeert. Activeren kan tot 18 oktober 2026.
De geactiveerde kaart kan worden worden afgegeven (ma., di. en donderdag tussen 9.00 en 12.00) of in de brievenbus worden gedaan bij:
De Voedselbank Veendam
Boven Oosterdiep 141
Veendam, 0649189562
Bron: Renate Bruin