Postcode Loterij Cadeaukaart inleveren bij de Voedselbank Veendam

Foto: Peter Panneman
- Catharina Glazenburg - Gemeente Veendam

VEENDAM – De Postcodeloterij heeft weer de landelijk actie “Schuif eens lekker aan”. Heeft u deze cadeaukaart ontvangen en gebruikt u deze niet? De Voedselbank Veendam ontvangt deze heel graag! Met de gedoneerde kaarten kunnen ze producten kopen voor een lekkere en gezonde maaltijd voor hun klanten.

Belangrijk: de kaart kan alleen gebruikt worden als u hem zelf eerst activeert. Activeren kan tot 18 oktober 2026.

De geactiveerde kaart kan worden worden afgegeven (ma., di. en donderdag tussen 9.00 en 12.00) of in de brievenbus worden gedaan bij:

De Voedselbank Veendam

Boven Oosterdiep 141

Veendam, 0649189562

Bron: Renate Bruin

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