Provincie Groningen zet met NPG-investering volgende stap in vrijetijdseconomie

GRONINGEN – Groningen groeit als toeristische bestemming. Met een investering van in totaal 44,6 miljoen euro, waarvan 22,3 miljoen euro van Nationaal Programma Groningen (NPG) werken provincie, ondernemers en andere partners uit de vrijetijdssector de komende jaren aan aantrekkelijke toeristisch- recreatieve bestemmingen, routes, evenementen en voorzieningen verspreid over de provincie Groningen. Dit werd vandaag bekendgemaakt tijdens de landelijke Toerisme Top 2026 die plaatsvond in Groningen.

De 22,3 miljoen euro vanuit NPG moet worden aangevuld met investeringen vanuit de markt, andere fondsen, overheden en door andere partners, waarmee de totale investering op 44,6 miljoen euro komt. Doel is om de leefbaarheid voor de inwoners in het Ommeland te versterken en tegelijkertijd meer bezoekers te verleiden om de provincie te bezoeken, ze langer in Groningen te laten verblijven en vaker terug te laten komen. Gedeputeerde Susan Top: “Meer bezoekers zorgen voor extra bestedingen en geven de lokale economie een impuls. Daarmee helpen we voorzieningen in dorpen en regiokernen te behouden en creëren we nieuwe kansen voor Groningen.”

Kansen voor recreatie en toerisme in de hele provincie

In de gebieden Westerwolde, Duurswold, het Oldambt, Veenkoloniën de Waddenkust zetten samenwerkende partners uit de vrijetijdssector nu de eerste stappen met plannen voor de toekomst. Dit zijn ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen. Ook vanuit natuur, routes, cultuur, erfgoed, dagrecreatie, evenementen en verblijfsaccommodaties wordt meegedacht. Zo wordt onderzocht wat het verhaal is van een gebied en of het aanbod dat er al is aantrekkelijk genoeg is. Op basis daarvan wordt het recreatieve en toeristische aanbod verder ontwikkelt, door het bestaande aanbod te versterken en als het nodig is nieuw aanbod toe te voegen. Ondernemers worden uitgenodigd om mee te doen en mee te investeren in nieuwe toeristisch-recreatieve initiatieven.

Gebiedsontwikkeling in de praktijk

Voor “Graanrepubliek” Oldambt is een eerste kansenkaart ontwikkeld die inzicht geeft in de mogelijkheden voor toeristische en recreatieve ontwikkeling en een gezamenlijk verhaal. Op basis daarvan werken ondernemers, overheden en andere partners nu gezamenlijk plannen uit. Een voorbeeld dat laat zien hoe belangrijk een verhaal van een gebied is, is de theatervoorstelling van Zummerbühne van deze zomer. Met de daaromheen georganiseerde tours en arrangementen leerden bezoekers ook de hedendaagse Graanrepubliek kennen.

In Westerwolde zijn op initiatief van ondernemers uit de regio experts ingeschakeld om samen uit te werken hoe het gebied nog bekender en aantrekkelijker kan worden als toeristische bestemming. De ondernemers zien kansen voor een route die al het aantrekkelijke aanbod in Westerwolde, zoals boerderijwinkels, erfgoed, musea en vrijetijdsondernemers, met elkaar verbindt. Samen met de ondernemers wordt het verhaal van dit gebied verder uitgewerkt.

Deze voorbeelden laten zien hoe samenwerking en een gebiedsgerichte aanpak kunnen leiden tot nieuwe impulsen voor recreatie, toerisme en regionale ontwikkeling. Susan Top: “Onze provincie heeft zoveel verborgen parels die het verdienen om door meer mensen ontdekt te worden. Als we daar samen aan werken hebben we goud in handen.”

Met deze investering in vrijetijdseconomie kiest Groningen niet voor het inhalen van een achterstand, maar voor het versnellen van een ontwikkeling die al volop gaande is: het verder bouwen aan Groningen als aantrekkelijke bestemming voor eigen inwoners én bezoekers

Bron: Provincie Groningen