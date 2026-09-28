Ruim een derde van de 65-plussers in provincie Groningen heeft verhoogd valrisico

GRONINGEN – Gemiddeld belandt elke 4 minuten een 65-plusser op de spoedeisende hulp (SEH) na een val. In 78 procent van die gevallen is sprake van ernstig letsel. Dit blijkt uit nieuwe cijfers van VeiligheidNL. Ook in Groningen is dat zichtbaar: naar schatting hebben 44.100 65-plussers een verhoogd valrisico. Dit komt neer op ruim een derde van de Groningers van 65 jaar en ouder. Tijdens de Valpreventieweek van 28 september tot en met 4 oktober roepen VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 65-plussers op hun valrisico te testen en met het advies aan de slag te gaan.



Het geschatte aantal SEH-bezoeken na een val onder 65-plussers bedroeg in 2025 124.000, tegenover 119.000 bezoeken in 2024. In de afgelopen tien jaar nam het aantal valongevallen met ernstig letsel toe met 16 procent. De stijging is met 18 procent het grootst onder 65- tot en met 74-jarigen. VeiligheidNL verwacht daarnaast dat in de provincie Groningen dit jaar zo’n 1.900 65-plussers in het ziekenhuis belanden na een val. Dat kost de provincie Groningen naar schatting 72 miljoen euro aan medische zorg.

Op tijd aan de slag om vallen op latere leeftijd te voorkomen

De SEH-cijfers en verwachte ziekenhuisopnames laten maar een deel van het totale aantal valongevallen zien. Jaarlijks komt een derde van alle 65-plussers ten val, omgerekend zijn dat ongeveer één miljoen Nederlanders.



“Door de dubbele vergrijzing komen er niet alleen meer 65-plussers bij, maar groeit ook de groep met het hoogste valrisico sterk. Op hogere leeftijd zijn mensen vaak kwetsbaarder, waardoor een val grote gevolgen kan hebben voor hun mobiliteit, zelfstandigheid en kwaliteit van leven”, vertelt Rozan van der Veen, expert valpreventie bij VeiligheidNL. “Dat maakt het extra belangrijk om niet te wachten, maar al vanaf 65 jaar je valrisico te testen en met het advies aan de slag te gaan. Zo blijf je ook op latere leeftijd sterk staan.”



Jan (71) ging aan de slag met valpreventie en raadt het iedereen aan: “Ik sport twee keer per week en voel me fit. Toch merkte ik dat mijn balans minder was dan vroeger. Ik kreeg de tip om naar een valpreventiecursus te kijken. De cursus vond ik enorm leerzaam. Mijn advies aan andere 65-plussers: kijk ook eens naar valpreventie, het levert je meer op dan je misschien denkt.”

‘Ik sta sterk brigade’ trekt door Nederland met balanstest

In de Valpreventieweek bezoekt de ‘Ik sta sterk brigade’ meerdere locaties in Nederland. Daar kunnen 65-plussers, samen met hun naasten, met een simpele balanstest ontdekken hoe stevig ze op hun benen staan. 65-plussers kunnen ook zelf online testen hoe stevig ze staan. Dit kan door de valrisicotest op www.testjevalrisico.nl in te vullen.

Ik sta sterk

Voor het derde jaar op rij zetten VeiligheidNL en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de landelijke publiekscommunicatie ‘Ik sta sterk’ in om 65-plussers bewust te maken van hun valrisico en hen te stimuleren hiermee aan de slag te gaan. De publiekscommunicatie ondersteunt daarnaast de lokale inzet van gemeenten en zorgverzekeraars. Met structurele financiering vanuit VWS zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor de inrichting van de Ketenaanpak Valpreventie.

Bron: Rijksoverheid