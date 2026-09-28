Slachtoffer aanrijding N33 bij Appingedam overleden

N33, APPINGEDAM – Bij een ongeval op de N33, ter hoogte van Appingedam, is vanmorgen een persoon om het leven gekomen.
Vanmorgen vond om 7.10 uur op de N33 bij Appingedam een ernstig verkeersongeval plaats. Hierbij waren meerdere auto’s betrokken.
Hulpverlening kwam snel ter plaatse. Voor één van de slachtoffers mocht hulpverlening helaas niet meer baten: een 65-jarige man uit de gemeente Eemsdelta is overleden. Een tweede slachtoffer raakte lichtgewond.
De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
Bron: Politie Groningen op X