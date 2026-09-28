Stadsomroeper Jan Veen grijpt naast de prijzen, maar is ervaring rijker

CHESTER, OLDAMBT – Stadsomroeper Jan Veen uit Oldambt is teruggekeerd uit het Engelse Chester, waar hij deelnam aan het World Town Crier Tournament. Hoewel hij bij de belangrijkste onderdelen van het internationale kampioenschap naast de prijzen greep, kijkt hij terug op een bijzondere ervaring. Tijdens het evenement ontmoette hij stadsomroepers uit verschillende landen en vertegenwoordigde hij het Oldambt.

Aan de wedstrijd ging een periode van wekenlange voorbereiding vooraf. Anders dan bij wedstrijden in Nederland moesten de deelnemers hun Engelse teksten vooraf ter beoordeling inleveren. Tijdens de wedstrijd moesten deze teksten vervolgens exact worden uitgesproken zoals ze waren ingediend.

De Nederlandse delegatie bestond uit Jan Veen, Peter Vos, Peter Vader en Rinie Vaane. In totaal namen 25 stadsomroepers uit onder meer de Verenigde Staten, België, Duitsland, Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk deel aan het toernooi. Zij streden in verschillende rondes om de internationale titel.

De reis naar Engeland verliep aanvankelijk niet helemaal volgens planning. Door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding liep de rechtstreekse vlucht van Amsterdam naar Manchester flinke vertraging op. Uiteindelijk moesten Jan en zijn partner Marjan Tabak via Londen reizen.

Ook bij aankomst waren er problemen. De koffers van Jan en Marjan en die van collega-omroepers Peter Vader en Rinie Vaane waren bij de eerste wedstrijddag nog niet aangekomen. Om Jan toch representatief aan de wedstrijd te laten verschijnen, schoot de Canadese omroeper Liam Cragg te hulp. Hij leende Jan een jas, overhemd en hoed. Daarmee verscheen Jan voor het eerst als stadsomroeper in het groen. Ook het personeel van het Odd Fellows Hotel hielp door de wedstrijdteksten opnieuw af te drukken.

Goede prestatie bij decibeltest

Nadat de koffers alsnog in Chester waren aangekomen, was er tijd om de historische stad te bekijken. Jan en Marjan wandelden onder meer over een deel van de oude stadsmuren, met uitzicht op de rivier de Dee. Ook bezochten de stadsomroepers een school, waar zij de leerlingen kennis lieten maken met het beroep van towncrier.

De schoolochtend werd een bijzonder moment. Na een gezamenlijk optreden van de deelnemers vertelde Jan aan leerlingen van year 4 hoe het leven eruitzag in een tijd waarin kranten, televisie, radio en internet nog niet bestonden. De verbaasde reacties van de kinderen maakten indruk op hem.

Tijdens de tweede wedstrijddag stond onder meer een decibeltest op het programma. Jan behaalde daarbij een geluidsniveau van 101 decibel. De winnaar van deze test kwam zelfs tot 117 decibel.

De overige wedstrijdonderdelen verliepen voor Jan minder goed dan gehoopt. Vermoeidheid en spanning begonnen hun tol te eisen en hadden invloed op zijn stem. Bij de belangrijkste onderdelen wist hij zich niet bij de prijswinnaars te plaatsen.

Succes bij hotelproclamatie

Op zaterdag vond de zogenoemde Accommodation Proclamation plaats. Daarbij hielden de stadsomroepers een proclamatie over de hotels waarin zij verbleven. Dit onderdeel verliep voor Jan bijzonder goed. Direct na zijn optreden kreeg hij complimenten van de hotelmanager. Uit de later bekendgemaakte scores bleek bovendien dat Jan bij dit onderdeel de hoogste score van het toernooi had behaald, met een ruime voorsprong op de andere deelnemers.

Tijdens het afsluitende banket werd de Australische stadsomroeper Kevin Howarth uit Toowoomba uitgeroepen tot winnaar van het toernooi. De tweede plaats ging naar Joris Goens uit het Belgische Veurne, gevolgd door Christian Ashdown uit Engeland op de derde plaats.

Les Cutts uit Engeland werd uitgeroepen tot Best Ambassador. Tim Yuskaitis uit de Verenigde Staten kreeg de prijs voor best geklede stadsomroeper. De prijs voor best geklede consort ging naar de vrouw van Joris Goens. De titel voor best geklede koppel was voor Peter Vader en Jacqueline Jorink uit Zwolle.

Tijdens het banket bood Jan Veen namens Winschoten en Oldambt ook een geschenk aan de Lord Mayor van Chester aan. Omdat zij een groot liefhebber van rozen is, ontving zij een roos van bladgoud. Dat cadeau viel bijzonder goed in de smaak. Ook werden onderling cadeautjes uitgewisseld met de andere deelnemers.

Ervaring rijker

Hoewel Jan Veen niet met een hoofdprijs naar huis ging, kijkt hij met voldoening terug op zijn deelname. De ontmoetingen met collega’s uit verschillende landen, de gezamenlijke activiteiten en de gastvrijheid maakten het evenement tot een bijzondere ervaring. Ook de bezoeken aan de school en de historische stad Chester droegen daaraan bij.

De terugreis naar Nederland verliep rustig en zonder problemen. Jan keerde daarmee terug naar zijn eigen omgeving, met nieuwe herinneringen en ervaringen aan een internationaal evenement dat hij niet snel zal vergeten.

Jan Veen nam in juni 2017 het stadsomroepersstokje, of beter gezegd de bel, over van zijn vader Geert Veen. Geert, voormalig bode van het stadhuis in Winschoten, was sinds 2001 de stem van de straat bij tal van evenementen. Hij trad onder meer op tijdens de Nacht van Winschoten en de Adrillen en was ook buiten Nederland actief als stadsomroeper.

Geert overleed op 10 augustus 2017 op 71-jarige leeftijd, enkele maanden nadat hij het stokje aan zijn zoon had overgedragen. Jan zette de traditie voort en vertegenwoordigde Winschoten en Oldambt sindsdien bij evenementen in binnen- en buitenland. Met zijn deelname aan het World Town Crier Tournament in Chester heeft hij opnieuw een internationaal hoofdstuk aan die traditie toegevoegd.