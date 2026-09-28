Stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis organiseert lezing over Diabetes Type 2

SCHEEMDA – De stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis organiseert dinsdag 20 oktober 2026 een lezing over Diabetes Type 2. Naast de vraag over de soorten diabetes en hun oorzaken en symptomen is er vooral aandacht voor de factoren die een rol spelen bij het leven met en het behandelen van Diabetes Type 2. Iedereen die meer wil weten over de rol van voeding, de impact van bewegen en de verschillende behandelmethoden, is van harte welkom.
De lezing begint om 19.30 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) en vindt plaats in het restaurant van het Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. De toegang is gratis. Aanmelden via info@vriendenvanhetozg.nl is gewenst i.v.m. het beperkte aantal plaatsen.
De lezing zal verzorgd worden door Margreet Haan en Monique Luttje, beide werkzaam in het Ommelander Ziekenhuis als (kinder-) diabetesverpleegkundige. Zij verzorgen de lezing vanuit hun jarenlange ervaring en expertise bij het begeleiden, informeren en adviseren van patiënten met diabetes.
Door het organiseren van lezingen binnen ‘haar’ ziekenhuis hoopt de stichting Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis voor patiënten, bezoekers en alle andere belangstellenden relevante onderwerpen te verduidelijken en bespreekbaar te maken.
Het bijwonen van lezingen is gratis, maar voor deze avond staat een wens van de afdeling Diabeteszorg centraal. Die wens is het organiseren van een speciale dag vol bijzondere activiteiten voor patiënten met Diabetes Type 2. Ze hopen dat ze met een vrijwillige bijdrage van o.a. de bezoekers van deze avond deze wens in vervulling kunnen laten gaan. De lezing start om 19.30 uur, de zaal is open vanaf 19 uur. Ze verwachten de avond tegen 21 uur af te sluiten.
Bron: St. Vrienden van het Ommelander Ziekenhuis