Travelin’ Sons brengen CCR-tribute naar De Drijscheer in Alteveer

ALTEVEER, ONSTWEDDE – De Travelin’ Sons uit Onstwedde staan op zaterdag 21 november 2026 in De Drijscheer aan de Keiweg 1 in Alteveer. De band brengt een krachtig eerbetoon aan Creedence Clearwater Revival en John Fogerty, met een avond vol nostalgie, rauwe stemmen, scheurende gitaren en pure energie als resultaat.
De Travelin’ Sons laten de kenmerkende swamp-rocksound herleven met bekende nummers als Bad Moon Rising, Proud Mary en Have You Ever Seen the Rain. Hun optreden staat garant voor herkenbare melodieën, meeslepende gitaarpartijen en de onmiskenbare sfeer van de muziek van CCR en John Fogerty.
De band trad eerder succesvol op in de regio en heeft daarmee al een sterke band opgebouwd met het publiek. Ook in De Drijscheer kunnen bezoekers rekenen op een energieke livemuziekavond waarin de klassiekers centraal staan en de sfeer vanaf het eerste nummer voelbaar is.
Het optreden vindt plaats op zaterdag 21 november 2026 in De Drijscheer aan de Keiweg 1 in Alteveer. De deuren gaan open om 20:00 uur en de muziek begint om 21:00 uur.
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Bron: Judith Koops