Vergunningen zijn binnen: 25ste Halloweenoptocht Vlagtwedde gaat door

VLAGTWEDDE – Op 30 oktober wordt in Vlagtwedde de 25ste Halloweenoptocht georganiseerd.
De eerste Halloweenoptocht in Vlagtwedde werd 25 jaar geleden georganiseerd. Het was destijds een van de eersten, zo niet de eerste, in de regio. 25 jaar lang lopen kinderen en volwassenen door de straten van Vlagtwedde, verkleed als griezels, monsters, heksen, en noem maar op. Ook dit jaar gaat het weer gebeuren en wel op vrijdag 30 oktober. Om 19.00 uur vertrekt de stoet vanaf het schoolplein bij MFA het Aambeeld. Om daar alvast in de stemming te komen is er een lasershow op het schoolplein.
De optocht gaat door het dorp. Onderweg zullen ze allerlei griezelfiguren en decoraties tegen komen. Een groep vrijwilligers zal proberen de deelnemers de stuipen op het lijf te jagen. Muziekvereniging Dindua zal proberen de stoet richting het marktplein te begeleiden. Hier worden de kinderen verrast op een aardigheidje.
Op het plein kunnen de kinderen een broodje bakken en zijn er andere activiteiten te doen. In “discotheek de Schutstal” is er een lieve heks die de kleinste kinderen een verhaal verteld. Er is een waarzegger die de kinderen allerlei fabels op de mouw speldt en verder is er griezelranja.
Op het plein is een lasershow met muziek en kun je proeven van heerlijke pompoensoep.
Voorafgaand aan de optocht is er een kleurplatenwedstrijd. De kleurplaten kunnen gehaald worden bij de leden van de Winkeliersgroep Vlagtwedde en ook daar weer worden ingeleverd. De prijsuitreiking is na de optocht op het plein.
Het is de bedoeling dat mensen verkleed in Halloweenkleding meelopen. De afgelopen edities was te zien hoe creatief mensen zijn en hoeveel leuke kostuums er zijn gemaakt, gehuurd of gekocht. Ook waren er deelnemers die liepen met versierde karren, bolderwagens e.d. De afgelopen edities liepen er zo’n 300 kinderen en tussen de 150 en 200 volwassenen mee. De organisatie rekent ook in 2026 op heel veel deelnemers en een prachtig scala aan griezelfiguren en attributen. Deelname is op eigen risico.
De Halloweenoptocht wordt georganiseerd door de Winkeliersgroep Vlagtwedde.
Bron: Henk Vieregge