Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.45 Yvonne Hemelrijk – Duurzame huizen route Oldambt

10.15 Astrid Warntjes – Nacht van de Nacht in Westerwolde

10.45 Vera Jalving – Gevraagd vrijwilligers techniek ondersteuning RSG Ter Apel

11.15 Rob Gomersbach – Buurtbus Sellingen: vrijwilligers gevraagd

11.45 Burgemeester Jaap Kuin – Voorkeursrecht Kerken in Pekela

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

Wilt u een uitzending terugluisteren? Klik dan HIER, zoek GOUD, de datum en, indien bekend, de tijd dat het item werd uitgezonden

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.

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