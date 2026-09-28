Westerwolde neemt eerste drie punten van het seizoen mee uit Foxhol

FOXHOL, VLAGTWEDDE – In een wedstrijd waar de inzet zo maar eens had kunnen zijn na drie speelrondes op de laatste plaats in de competitie te belanden, wist Westerwolde dat te voorkomen door met een degelijke 4 – 1 overwinning uit Foxhol (of beter gezegd Hoogezand) terug te keren naar Vlagtwedde.

De basis voor deze terechte overwinning werd in het eerste kwart van de wedstrijd gelegd. Na exact vijfentwintig minuten voetballen stond er al een 3 – 0 voorsprong voor de Vlagtwedders op het scorebord. Met fris en soms prima aanvalsspel overvleugelden de mannen van trainer Mark Kruize in dat deel van de wedstrijd de Foxholsters op tal van fronten en via een 1 – 3 ruststand en de uiteindelijke 4 – 1 overwinning konden de eerste punten op het conto van Westerwolde worden bijgeschreven. En dat was een heerlijke opsteker voor spelers en begeleiding na de twee nipte nederlagen in de twee voorgaande competitieduels. Leuk bijkomend feit was dat er deze middag voor het eerst tijdens een competitiewedstrijd drie gebroeders Luijten in de basis stonden.

Al in de 10e minuut was het raak voor Westerwolde. Over rechts werd Joran Luijten gelanceerd en diens harde voorzet belandde bij de bij de tweede paal opduikende René v.d. Laan. De inzet van de van een blessure teruggekeerde v.d. Laan verdween tussen de palen, ogenschijnlijk achter de doellijn, maar een verdediger van FVV wist de bal het veld nog weer in te schieten. Echter, precies in de voeten van Sander van Hoorn die zodoende met de onbedoelde assist wel raad wist: 0 – 1. Ook na deze openingsgoal bleef Westerwolde druk zetten en het was aanvoerder Kevin v.d. Laan die in de 12e minuut de bal op het middenveld oppakte en technisch begaafd door de defensie van FVV slalomde, waarna hij met links ook invaller doelman Brondijk evenals diens verdedigers het nakijken gaf: 0 – 2. En in de 25e minuut werd de trilogie aan doelpunten in deze speelhelft voltooid. Het was nu René v.d. Laan die met links zijn naam voor de eerste keer deze middag op het scoreformulier wist te zetten: 0 – 3. Hierna werd het spel van de gasten iets gemakzuchtiger en het was FVV dat de neus steeds meer aan het venster drukte. Het was dan ook Ivan Kuipers die in de 34e minuut geheel vrijstaand bij de tweede paal de bal onhoudbaar voor doelman Boonman binnenschoof: 1 – 3. Met enig kunst- en vliegwerk wist Westerwolde de resterende tijd tot het rustsignaal te overbruggen en kon dan ook met een dit seizoen nog niet eerder beleefde 3 – 1 voorsprong de kleedkamer op zoeken.

Na de pauze een uiteraard meer en meer aandringend FVV, maar mede door prima verdedigingswerk van Westerwolde leidde dit niet tot het gewenste succes. Het waren de roodwitten die de meeste aanspraak maakten op uitbreiding van de score door een aantal keer oog in oog met de goalie van FVV te verschijnen. Maar ook dit bracht in eerste instantie niet het gewenste effect te weeg. Maar in de 65e minuut was het wel raak voor de Vlagtwedders. Een halve counter, waarbij de bal achter de verdediging van de tegenstander werd gelegd, werd door René v.d. Laan op juiste waarde geschat en nu wist hij wel op beheerste manier de doelman van FVV het nakijken te geven: 1 – 4. Een vervelend momentje was er nog wel in de 70e minuut toen Kjell Luijten na een stevig duel het aan de stok kreeg met zijn tegenstander. Daar waar scheidsrechter Garic uit Hoogezand naar eigen zeggen rood had kunnen geven, volstond hij met een gele kaart voor de jongste Luijten in het veld. De laatste twintig minuten van de wedstrijd kabbelde het spel heen en weer zonder dat er echt doelrijpe kansen voor beide ploegen ontstonden. Een vermeende handsbal binnen de zestien van een FVV-verdediger waar Garic geen strafschop voor wilde geven en het inbrengen van de JO17-spelers Joren Bos en Mats Goeree door trainer Mark Kruize waren in dit slotdeel van de wedstrijd de spaarzame hoogtepunten. Na precies negentig minuten vond de arbiter van dienst het welletjes en stuurde dan ook beide ploegen in goede harmonie naar de kleedkamers.

Door deze overwinning steeg Westerwolde een plaatsje op de ranglijst en staat nu achtste met een intussen weer positief doelsaldo. En gelet op het feit dat Westerwolde volgende week zondag thuis tegen het één punt meer hebbende Zevenhuizen aantreedt, kan aansluiting bij de brede middenmoot zo maar het geval zijn. Maar dan moet er wel uit hetzelfde vaatje getapt worden als vanmiddag de eerste vijfentwintig minuten het geval was. Maar kansloos is Westerwolde tegen Zevenhuizen (gelet op de statistieken van het vorig seizoen) zeker niet; de onderlinge thuiswedstrijden werden zowel door Westerwolde als Zevenhuizen met 1 – 0 gewonnen. De wedstrijd op De Barlage begint zoals gewoonlijk om 14.00 uur.

Opstelling Westerwolde: Bas Boonman (K) – Kjell Luijten (70e min. Joren Bos) – Tim Huls – Rudie Bergman – Mikai Luijten (60e min. Lars Korvemaker) – Wilco Huls (46e min. Thomas Doornbos) – Kevin v.d. Laan (C) – Luca Kiers– Sander van Hoorn – Joran Luijten – René v.d. Laan (84e min. Mats Goeree)

Scheidsrechters: dhr. E. Garic uit Hoogezand

Amusementswaarde: 7

Toeschouwers: 75

Bron en foto’s: HJ Pleiter

Foto’s van Bé Eelsing staan HIER.