40% van Nederlandse gemeenten heeft geen speelplek voor kinderen met én zonder handicap

MIDDEN-GRONINGEN, VEENDAM, PEKELA, WESTERKWARTIER – Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind roepen gemeenten en speeltuinorganisaties in Groningen op werk te maken van inclusief spelen

In Nederland beschikken inmiddels 200 gemeenten over ten minste één inclusieve Samenspeelplek. Tegelijkertijd heeft daarmee ruim 40% van de Nederlandse gemeenten nog altijd geen speelplek waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Dit terwijl relatief eenvoudige aanpassingen een groot verschil maken. Onderzoek van het SamenSpeelFonds toont aan dat aangepaste speelplekken leiden tot meer gebruik: op 93% van de locaties neemt het aantal bezoekers en spelende kinderen toe. Daarom roepen Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind gemeenten, speeltuinorganisaties, scholen en andere initiatiefnemers in Groningen op om werk te maken van inclusief spelen. Via het SamenSpeelFonds kunnen zij kennis, advies en ondersteuning krijgen bij het realiseren van een Samenspeelplek. Voor meer informatie, zie: www.samenspeelnetwerk.nl/samenspeelfonds

Negen op tien speelplekken onvoldoende toegankelijk

Voor veel kinderen met een handicap is buitenspelen niet vanzelfsprekend. Slechts 60% van de gemeenten in Nederland heeft een inclusieve Samenspeelplek. Daardoor missen veel kinderen met een handicap de kans om leeftijdsgenoten te ontmoeten, samen te spelen en vriendschappen op te bouwen. Daarnaast zijn negen op de tien van alle bestaande speelplekken in Nederland nog onvoldoende sociaal en fysiek toegankelijk voor kinderen met een handicap.

Mascha van Werven, directeur van Jantje Beton, zegt: “Op een speelplek leren kinderen samen spelen, samenwerken en vaak ook hun eerste vriendjes kennen. Juist daarom is het belangrijk dat speelplekken toegankelijk zijn voor alle kinderen. We mogen niet accepteren dat er nog steeds gemeenten zijn waar kinderen met een beperking niet vanzelfsprekend mee kunnen doen”.

Rebecca Gerritse, directeur van Stichting het Gehandicapte Kind, vult aan: ”Voor veel kinderen met een handicap betekent het ontbreken van een toegankelijke speelplek dat zij letterlijk én figuurlijk aan de zijlijn staan. Daarmee worden zij onbedoeld buitengesloten van ontmoetingen, vriendschappen en waardevolle speelmomenten. Juist door samen te spelen leren kinderen elkaar kennen en ontstaat begrip. Inclusieve speelplekken zijn daarom hard nodig! Ze geven kinderen mét en zonder handicap de kans om samen te spelen, elkaar te leren kennen en samen op te groeien”.

Eenvoudige aanpassingen maken aantoonbaar verschil

Relatief eenvoudige aanpassingen maken speelplekken aantoonbaar inclusiever. Uit onderzoek onder de initiatiefnemers van Samenspeelplekken blijkt dat toegankelijke paden, bereikbare speeltoestellen, voldoende manoeuvreerruimte, toestellen waar kinderen met en zonder handicap samen kunnen spelen en mogelijkheden tot sociaal samenspel grote impact hebben. Op 93% van de aangepaste speelplekken komen meer bezoekers en spelende kinderen. Op zeven van de tien Samenspeelplekken spelen bovendien meer kinderen met én zonder beperking samen.

Tamara, de moeder van de 9-jarige Mason, weet hoe belangrijk het is om een inclusieve speelplek in de buurt te hebben. “Vroeger keek Mason, vanwege zijn beperking, vooral toe vanaf de zijlijn. Daarom heb ik samen met mijn achterbuurvrouw ruim drieënhalf jaar gestreden voor een samenspeelplek in de buurt. Nu er een verhard pad ligt en toegankelijke speeltoestellen zijn geplaatst, zoals een speelhuisje, nestschommel, waterpomp en brede glijbaan, kan hij eindelijk meedoen. Hij bereikt de speeltoestellen zelfstandig en speelt samen met andere kinderen uit de buurt. Voor andere kinderen lijkt dat misschien vanzelfsprekend, maar voor ons is dat een wereld van verschil. Ik vergeet de reactie van Mason nooit meer toen hij de speelplek voor het eerst zag. Hij was zó blij. Mason heeft eindelijk een plek om te spelen.”

Van speelplek naar samenspeelplek

Jantje Beton en Stichting het Gehandicapte Kind werken via het SamenSpeelFonds en het SamenSpeelNetwerk samen aan één gezamenlijk doel: in iedere gemeente ten minste één Samenspeelplek realiseren waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen, ontdekken en opgroeien. Volgens de organisaties is niet alleen de inrichting belangrijk: ook activiteiten en samenwerking met scholen, buurtcoaches en andere lokale partners zorgen ervoor dat kinderen elkaar daadwerkelijk ontmoeten en samen spelen. ​‌

Daarom roepen de organisaties gemeenten en initiatiefnemers op om inclusie vanaf het begin mee te nemen bij de aanleg, renovatie en vervanging van speelplekken. Via het SamenSpeelNetwerk zijn hiervoor kennis, praktijkvoorbeelden en advies beschikbaar. Het SamenSpeelFonds biedt daarnaast een financiële bijdrage. Inmiddels hebben 200 gemeenten minimaal één Samenspeelplek, waarvan 100 mede mogelijk zijn gemaakt met ondersteuning van het SamenSpeelFonds.

Over Jantje Beton

Jantje Beton is hét goede doel dat zich sinds 1968 samen met kinderen inzet voor meer en uitdagender speelruimte en meer speelkansen. Kinderen spelen niet genoeg buiten. We dreigen een generatie te verliezen aan ‘binnenzitten’, terwijl buitenspelen het belangrijkste en leukste onderdeel is van een gezond leven. Jantje Beton zet zich samen met anderen onvermoeid in voor meer speelplekken, waar alle kinderen vandaag kunnen spelen, voor een gelukkige, gezonde generatie morgen. Daarom zegt Jantje Beton… Elk kind moet kunnen buitenspelen, elke dag! Zie voor meer informatie: www.jantjebeton.nl

Over Stichting het Gehandicapte Kind

Geen kind zonder vriendjes, dat is het ideaal van Stichting het Gehandicapte Kind. Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. De meeste kinderen leren leven met hun beperking. Hun grootste handicap is dat ze niet kunnen meedoen. Zij hebben vaak niemand om mee te spelen. Dit kan leiden tot een leven lang eenzaamheid. Met steun van donateurs en vrijwilligers helpt Stichting het Gehandicapte Kind om sportclubs, speeltuinen en scholen toegankelijk te maken. Zodat kinderen met en zonder handicap elkaar ontmoeten, samen spelen en vrienden maken. Zie voor meer informatie: www.gehandicaptekind.nl

Bron: Smith Communicatie