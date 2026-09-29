EDR: Nedersaksenlijn is onmisbare schakel in grensoverstijgend spoorwegnetwerk

NOORDOOST NEDERLAND, DUITSLAND – De Eems Dollard Regio (EDR) rekent op nakoming van afspraken en benadrukt het belang van de Nedersaksenlijn voor de bereikbaarheid, leefbaarheid en economische ontwikkeling van Noordoost-Nederland en het aangrenzende Duitse grensgebied.
De toegezegde 50 miljoen euro vanuit de regio, de vastlegging van de Nedersaksenlijn in de Voorjaarsnota 2025 en de bekrachtiging door zowel de Tweede als de Eerste Kamer vormen een stevige basis voor realisatie. De voorbereidingen bij Rijk, ProRail, provincies en gemeenten zijn inmiddels volop in gang.
“We rekenen op de komst van de Nedersaksenlijn en gaan ervan uit dat het kabinet zich aan de gemaakte afspraken houdt,” aldus EDR-directeur Vincent ten Voorde. “Jongeren, ondernemers, de zorgsector, het onderwijs en gemeenten in het Nederlands-Duitse grensgebied van Groningen, Drenthe en Overijssel rekenen op deze verbinding, net als de Landkreise Emsland en Grafschaft Bentheim en de daar gelegen gemeenten. De regio is volop bezig met de voorbereidingen en verdient duidelijkheid over de uitvoering.”
Belang voor de hele grensregio
De Nedersaksenlijn moet, aldus de EDR, worden gezien in samenhang met de Wunderline en de spoorverbinding tussen Coevorden en Nordhorn. Samen zullen deze, in combinatie met een aantal Duitse regionale spoorlijnen een samenhangend grensoverstijgend spoorwegnetwerk vormen, dat inwoners en bedrijven aan beide zijden van de grens beter met elkaar verbindt.
“De Nedersaksenlijn is veel meer dan een verbinding tussen Groningen en Enschede. Samen met de andere spoorverbindingen biedt de lijn kansen voor onze gezamenlijke arbeidsmarkt, economie en bereikbaarheid. Het is een belangrijke investering in de toekomst van de noordelijke grensregio.” Via de Nedersaksenlijn wordt Noord-Nederland direct verbinden met het Duitse spoorwegennetwerk.
Investeren in brede welvaart
De spoorlijn vormt bovendien een belangrijke ruggengraat voor gebiedsontwikkeling, woningbouw en een betere toegang tot werk, onderwijs en zorg. Door de realisatie van de Nedersaksenlijn kunnen 50.000 extra woningen boven op de bestaande plannen worden gerealiseerd en daarmee bijdragen aan het verminderen van de druk op de Randstad.
“De Nedersaksenlijn is een investering in de toekomstbestendigheid van onze grensregio. De voorbereidingen zijn in volle gang en de verwachtingen zijn hoog. Het is nu aan het kabinet om de gemaakte afspraken waar te maken.”
Bron: EDR