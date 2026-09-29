Gemeente Pekela: Geen onregelmatigheden bij inspectie caravanbedrijf in Oude Pekela

OUDE PEKELA – De gemeente Pekela heeft gisteren (maandag) samen met de arbeidsinspectie, het Regionaal Interventie team (RIT), ODG (Omgevingsdienst Groningen), UWV, de brandweer en politie een inspectie uitgevoerd bij FD Caravans in Oude Pekela. Bij het caravanbedrijf zijn geen onregelmatigheden aangetroffen.
De controle maakt onderdeel uit van de regionale aanpak van ondermijnende criminaliteit in de provincie Groningen. Gemeenten werken hierbij samen om te voorkomen dat criminelen zich verplaatsen van de ene gemeente naar de andere. Er is gekeken naar onder meer vergunningen, brandveiligheid, arbeidsomstandigheden en mogelijke signalen van ondermijning.
Veilig en eerlijk ondernemen
Burgemeester Jaap Kuin: ’Ik ben blij dat het bedrijf alles op orde heeft. We gaan er ook vanuit dat ondernemers in onze gemeente ondernemen met de juiste bedoelingen. Tegelijk willen we voorkomen dat criminelen misbruik maken van bedrijven of locaties. Met dit soort controles zorgen we ervoor dat ondernemers veilig en eerlijk kunnen ondernemen en dat onze inwoners in een veilige omgeving kunnen wonen en werken.’
Melden helpt
Inwoners en ondernemers kunnen helpen bij het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Wie vermoedens heeft van misstanden kan dit melden bij de gemeente of anoniem via Meld Misdaad Anoniem: www.meldmisdaadanoniem.nl.
Bron: Gemeente Pekela