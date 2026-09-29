Grote belangstelling voor workshop Digitale Nalatenschap in Vlagtwedde

Bijzonder warm najaarsweer met geregeld zon, morgenavond buien

Dinsdag De dinsdagochtend begint nog met vrij veel bewolking en in het noorden van onze regio kan eerst nog een enkele bui voorkomen. In de loop van de ochtend klaart het vanuit het zuiden op en komt de zon steeds meer tevoorschijn. Vanmiddag blijft het overal droog in Oost-Groningen en is er naast wat wolkenvelden veel ruimte voor de zon. Het wordt voor eind september uitzonderlijk warm: de middagtemperatuur loopt bij ons op naar zo’n 25°C tot 27°C. De wind draait van het oosten naar het zuidoosten en is zwak tot matig, 2 tot 3 Bft. Vanavond is er weinig bewolking en blijft het droog en aangenaam met een matige zuidoostenwind.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar woensdag blijft het in de hele streek droog. Doordat er een zachte zuidoostelijke luchtstroming staat, koelt het nauwelijks af. De minimumtemperatuur daalt niet verder dan rond de 13°C tot 14°C bij een aanhoudende matige zuidoostenwind van 3 Bft.

Woensdag Morgen, woensdag 30 september, start de ochtend op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon. Gedurende de middag neemt de bewolking geleidelijk toe, maar het blijft in onze streek het grootste deel van de dag nog droog. De temperatuur piekt nog één keer op een zeer warme 26°C tot 27°C. De wind waait matig uit het zuiden, 3 Bft, en draait in de loop van de middag naar het zuidwesten. Pas in de woensdagavond schuiven er vanuit het westen steeds meer buien over Oost-Groningen, waarbij lokaal ook onweer mogelijk is.

Tip van de redactie: Profiteer vandaag en morgen overdag van deze uitzonderlijke nazomerse warmte!