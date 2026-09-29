Grote belangstelling voor workshop Digitale Nalatenschap in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – In de bibliotheek van Vlagtwedde werd vanmorgen een workshop over digitale nalatenschap gehouden. De bijeenkomst, verzorgd door Harma de Roo van de Bibliotheken Westerwolde, trok 23 belangstellenden.
Tijdens de workshop stond de vraag centraal wat er met iemands digitale leven gebeurt na het overlijden. Veel mensen regelen zaken voor later, maar denken minder vaak na over hun digitale gegevens, zoals e-mail, sociale media, foto’s, bestanden en accounts.
Aan de hand van een stappenplan en een checklist kregen de aanwezigen uitleg over wat zij vooraf kunnen regelen. Daarbij kwamen onder meer vragen aan bod over wie toegang mag krijgen tot digitale gegevens en hoe nabestaanden kunnen achterhalen waar belangrijke informatie te vinden is.
De uitleg was praktisch en duidelijk. Er was volop gelegenheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. Daarvan werd dankbaar gebruikgemaakt. Ook kregen de deelnemers een hand-out mee, zodat zij de informatie thuis nog eens rustig kunnen bekijken.
Verder werden verschillende organisaties genoemd waar aanvullende informatie te vinden is, waaronder SeniorWeb, ANBO, DELA en de Rijksoverheid. Ook een notaris kan informatie geven over het regelen van een digitale erfenis.
De workshop maakte duidelijk dat het verstandig is om tijdig stil te staan bij de digitale zaken die iemand achterlaat. Door hierover vooraf na te denken en afspraken vast te leggen, kan veel onduidelijkheid bij nabestaanden worden voorkomen.
De bijeenkomst werd afgesloten als een leerzame ochtend, waarin de deelnemers praktische handvatten kregen om hun digitale nalatenschap goed te regelen.
De workshop wordt ook op 30 september om 13.00 uur in de Bibliotheek van Bellingwolde gegeven. Aanmelden kan via de Agenda van de Bibliotheek.
Foto’s: Anneke de Vries