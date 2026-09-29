DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Papenburg
Gisteren probeerden onbekende daders, een man en een vrouw, om 18:09 uur bij een bank in Papenburg-Aschendorf aan de Am Markt in te breken. Een bankmedewerker ontdekte de twee daders, waarna zij hun poging staakten en in onbekende richting vluchtten. De hoogte van de schade is nog onbekend.
De daders werden als volgt beschreven: Beschrijving van persoon 1:
- man
- circa 35 jaar oud
- 1,80 m lang
- donkere hoodie met capuchon
- zwarte Vans-rugzak
Beschrijving van persoon 2:
- vrouw
- circa 35 jaar oud
- 1,65 m lang
- witte hoodie met zwarte letters
- blond, licht krullend haar in een paardenstaart
De politie van Papenburg (tel. 04961/9260) is op zoek naar getuigen die informatie over het incident kunnen verstrekken.
Bunde
Tussen 11:00 uur op 26 september en 8:00 uur op 28 september hebben onbekende daders toegang verkregen tot een vrijstaande woning in Bunderhammrich. Binnen werden alle kasten en lades doorzocht. De daders stalen goederen ter waarde van enkele honderden euro’s. Getuigen die informatie over het incident kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie.
De Duitse politie heeft zondagnacht om twee uur bij een grenscontrole op de parkeerplaats Bunderneuland een passagier van een internationale bus aangehouden. Tijdens de identiteitscontrole van de 27-jarige Letse man ontdekten de agenten dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Hij was in januari veroordeeld voor het smokkelen van verdovende middelen. Als gevolg van deze veroordeling moest hij nog een boete van € 680 betalen of een gevangenisstraf van 17 dagen uitzitten. Omdat de man de openstaande boete niet kon betalen, werd hij naar de dichtstbijzijnde gevangenis gebracht.