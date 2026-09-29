Martiniplaza genomineerd voor ‘Beste congreslocatie van het jaar’

GRONINGEN – Martiniplaza is wederom genomineerd voor de titel Beste congreslocatie van het jaar,
een landelijke erkenning die wordt uitgereikt tijdens de MEETINGS® Awards. De nominatie bevestigt de sterke positie van Martiniplaza als toonaangevende congreslocatie in Noord-Nederland en draagt bij aan de zichtbaarheid van Groningen als zakelijke topbestemming.
“Deze nominatie is een mooie erkenning voor de ontwikkeling die Martiniplaza als congreslocatie doormaakt. We zijn trots op ons team en de vele organisatoren die voor ons kiezen. Samen willen we Groningen nog nadrukkelijker op de kaart zetten als toonaangevende congresbestemming.” – aldus Irene van der Velde, commercieel manager bij Martiniplaza.
Martiniplaza als congreslocatie
Martiniplaza beschikt over vier plenaire zalen, stijlvolle foyers en meer dan twintig ruimtes voor parallelsessies en exposities. De locatie biedt ruimte aan groepen van 10 tot 10.000 personen en ligt op loopafstand van het Stadspark, de binnenstad en diverse hotels. Met een eigen parkeerterrein, goede OV-verbindingen en het YOIN-keurmerk voldoet Martiniplaza aan de hoogste kwaliteitsstandaarden voor congreslocaties in Nederland.
Over de nominatie
De MEETINGS® Awards zijn publieksprijzen voor de beste meeting- en eventlocaties in Nederland. De verkiezing wordt georganiseerd door MEETINGS, het grootste vaktijdschrift voor zakelijke bijeenkomsten. Publiek kan tot en met 31 december 2026 stemmen op hun favoriete congreslocatie.
Eerdere erkenningen
Martiniplaza won in 2020 de landelijke titel Beste congreslocatie van het jaar en werd in 2021, 2022, 2023 en 2024 uitgeroepen tot Beste congreslocatie van het Noorden.
Stemmen
Stemmen kan via: micebanc.com/awards/stempagina/beste-congreslocatie
Bron: Martiniplaza