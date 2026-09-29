Nog één keer zomer op het terras in Midwolda: ‘Het weer kon niet beter’

MIDWOLDA – De herfst mag dan begonnen zijn, dinsdag voelde het bij De Kolk in Midwolda nog even als zomer. Op het terras schoven bezoekers aan om de warme nazomerdag mee te pakken. „Het weer kon niet beter in deze tijd”, zegt een man terwijl hij met zijn gezelschap buiten zit.
Hij is met zijn visvereniging op pad geweest en sluit de middag af op het terras. De groep had daar al afgesproken voor de prijsuitreiking van de laatste wedstrijd van de zomercompetitie. Dat ze eind september nog lekker buiten kunnen zitten, is mooi meegenomen. „Dan maken we er even een gezellige middag van”, vertelt een van de vissers. „Lekker ontspannen.”
Een tafelgenoot heeft er voorlopig geen genoeg van. Op de vraag wat hij van het weer vindt, antwoordt hij lachend: „Als het zo doorgaat tot aan de kerst, dan doe ik het ook wel.” De warme dagen bieden hem bovendien de kans om nog naar buiten te gaan. „Het is nog heerlijk visweer, dus wij genieten er lekker van.”
Een andere man kijkt al uit naar woensdag. „Lekker even vijftig kilometer fietsen. Even genieten in Westerwolde.” Of zo’n warme dag eind september uniek is? Volgens hem valt dat mee. „Af en toe komt het wel voor, hoor.” Hij herinnert zich meer mooie septemberdagen: „In september is het altijd heel lekker nazomerweer.”
Verderop op het terras is het warme weer ook onderwerp van gesprek. Een bezoeker noemt het „prachtig weer”, maar staat tegelijk stil bij hoe de seizoenen volgens hem veranderd zijn. „Het wordt allemaal veel te warm”, zegt hij. Hij wijst naar de bomen om zich heen: ook de natuur merkt volgens hem het verschil.
Dat neemt niet weg dat hij deze middag graag buiten doorbrengt. Samen met zijn gezelschap zit hij nog even in de zon, met een drankje erbij. „Vandaag wel”, zegt hij op de vraag of hij ervan geniet. Even later kijkt hij om zich heen: „Dit is toch mooi. Hier moet je echt van genieten.”
Malou Vos
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