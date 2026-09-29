Noodopvang Lloydsweg Veendam verlengd tot 2029

VEENDAM – De gemeenteraad van Veendam heeft maandagavond unaniem ingestemd met de verlenging van de tijdelijke noodopvang aan de Lloydsweg 39 in Veendam. De opvanglocatie voor maximaal honderd asielzoekers blijft bestaan tot 10 april 2029. De verlenging was nodig omdat de opvang buiten het omgevingsplan valt.
Functioneert goed
Meerdere fracties benadrukten dat de opvang goed functioneert. Er zijn nauwelijks problemen. De huidige groep is rustig. Omwonenden hebben tijdens eerdere participatiemomenten geen klachten geuit. De bestaande afspraken over veiligheid en contact met de buurt blijven gelden.
Zorgen en aandachtspunten
• Er is aandacht gevraagd voor de aanwezige warmte, akoestiek en privacy in het pand.
• Fracties vroegen naar onderwijs, veiligheid en ontwikkelingsmogelijkheden voor kinderen.
• Het college gaf aan dat alle 27 kinderen naar school gaan.
• Partijen willen dat meldingen van omwonenden goed worden bijgehouden.
• Er is gevraagd wat er na 2029 moet gebeuren.
• D66 en anderen willen onderzoek naar kleinschalige, permanente opvang.
VVD steunt met duidelijke waarschuwing, Gretha Heikens gaf aan met moeite voor te stemmen. “Mijn ja is geen blanco check. Mijn grens is bereikt, want vertrouwen begint bij doen wat je zegt. Afspraak is afspraak.”
Mevrouw van Meerloo stemde deze keer wel voor. “Hoewel ik de vorige keer met volle overtuiging heb tegengestemd, stem ik nu voor omdat dit in het coalitieakkoord is afgesproken.”
Unanieme instemming
De raad stemde unaniem voor de verlenging. De noodopvang blijft de komende jaren beschikbaar. De gemeente blijft de situatie monitoren en onderzoekt hoe opvang in de toekomst structureel beter kan worden georganiseerd.
Bron: Peter Panneman