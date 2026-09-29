Oldambt viert het leven tijdens Week voor Meer Gezonde Jaren

OLDAMBT – Van 2 tot en met 11 oktober staat de gemeente Oldambt in het teken van gezond leven, bewegen, ontmoeten en plezier maken. Tijdens de Week voor Meer Gezonde Jaren kunnen inwoners van alle leeftijden meedoen aan verschillende activiteiten. Van wandelen en fietsen tot sporten, spelen en een bezoek aan de Gezondheidsmarkt.

De Week voor Meer Gezonde Jaren is een initiatief van Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN). Ook in Oldambt wordt uitgebreid meegedaan. Het uitgangspunt is simpel: werken aan je gezondheid hoeft niet ingewikkeld te zijn. Juist kleine dingen kunnen verschil maken. Een wandeling maken, iets nieuws uitproberen, samen bewegen of even bewust tijd maken voor jezelf en anderen.

Wethouder gezondheid Gert Engelkens: “Gezond leven gaat niet alleen over sporten of gezond eten. Het gaat ook over plezier hebben, andere mensen ontmoeten en lekker in je vel zitten. Tijdens deze week kun je op een laagdrempelige manier ontdekken wat bij jou past. Dus kijk vooral eens wat er te doen is en doe mee.”

Activiteiten voor jong en oud

Tijdens de week zijn er activiteiten voor verschillende leeftijden. Zo kunnen inwoners onder meer meedoen aan een wandeling, fietstocht of Dynamic Tennis. Ook is er een Sport en Cultuur Fair in MFC De Hardenberg.

Voor kinderen is er een speciale speeltuinactie. Bezoek deze week gratis twee speeltuinen en krijg een leuk cadeautje. De volgende speeltuinen doen mee: Kinderboerderij Winschoten, Speulparadies Beerta en Speeltuin Heiligerlee. Stempelkaarten zijn verkrijgbaar bij de speeltuinen.

Het programma is bedoeld voor iedereen: kinderen en jongeren die willen bewegen en ontdekken, volwassenen die op een haalbare manier met hun gezondheid aan de slag willen en 55-plussers die actief willen blijven en anderen willen ontmoeten.

Gezondheidsmarkt in Midwolda

Een van de activiteiten is de Gezondheidsmarkt op woensdag 7 oktober van 13.00 tot 17.00 uur in De Schakel in Midwolda. Bezoekers kunnen daar informatie en advies krijgen over gezondheid, voeding, bewegen en een gezonde leefstijl.

Er is onder meer een gezondheidscheck en bezoekers kunnen kennismaken met verschillende sport en beweeggroepen. Ook is er informatie over valpreventie en over de zeiltocht voor middelbare scholieren. De markt besteedt aandacht aan gezondheid in iedere levensfase: van jonge kinderen tot gezond en prettig ouder worden.

Ook Verslavingszorg Noord Nederland (VNN) is aanwezig. Bezoekers met vragen over roken, vapen of stoppen kunnen langskomen voor een gesprek of een korte quiz. Wie daar behoefte aan heeft, kan ook een gratis en anoniem adviesgesprek inplannen.

Voor kinderen is er tijdens de Gezondheidsmarkt ook genoeg te doen. Ze kunnen zich laten schminken, meedoen aan gymactiviteiten en langsgaan bij de ballonnendame.

Bekijk het hele programma

Alle activiteiten tijdens de Week voor Meer Gezonde Jaren zijn te vinden op www.oldambtbeweegt.nl/week-voor-meer-gezonde-jaren/ .

Vier het leven, beweeg mee, ontmoet elkaar en doe vooral mee.

Bron: Gemeente Oldambt