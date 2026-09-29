NIEUW BUINEN – Ook dit jaar weer in de herfstvakantie Doedagen bij Baptisten Nieuw Buinen
Ook dit jaar worden weer de Doedagen georganiseerd in de Baptisten Gemeente in Nieuw Buinen.
Tijdens deze Doedagen kunnen alle kinderen van de basisschoolleeftijd weer komen timmeren, knutselen, verven, chillen en spelletjes doen.
Geadviseerd wordt om oude kleren aan te trekken.
Ze zijn welkom in de Baptisten Kerk aan het Dwarsdiep 9 in Nieuw Buinen van 13 t/m 15 oktober van 9.00 – 12.00 uur.
Deelname is gratis.
Ook dit jaar weer in de herfstvakantie Doedagen bij Baptisten Nieuw Buinen
NIEUW BUINEN – Ook dit jaar weer in de herfstvakantie Doedagen bij Baptisten Nieuw Buinen