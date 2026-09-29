Project Buurtgezinnen krijgt vervolg met nieuwe coördinator

PEKELA – Het succesvolle initiatief ‘Buurtgezinnen’ in Pekela krijgt een vervolg. Daarmee blijft laagdrempelige steun beschikbaar voor gezinnen die het tijdelijk moeilijk hebben. Tegelijkertijd verwelkomt Stichting Buurtgezinnen een nieuwe coördinator, die gezinnen en steungezinnen met elkaar in contact brengt.
Kinderen opvoeden is mooi, maar soms ook moeilijk. Door ziekte, zorgen, stress of andere problemen kan het thuis tijdelijk minder goed gaan. Juist op die momenten kan een beetje extra steun een wereld van verschil maken. Buurtgezinnen brengt gezinnen die steun kunnen gebruiken samen met een betrokken gezin uit de buurt.
Een steungezin biedt een luisterend oor, een helpende hand en vooral: een veilige plek waar een kind gewoon even kind kan zijn. Zo kan een kind een middag spelen bij het gezin, samen eten, huiswerk maken of af en toe blijven logeren. Dit geeft ouders even ruimte en zorgt ervoor dat kinderen zich prettig en veilig voelen.
Wethouder Eddie Jonker is blij dat Buurtgezinnen doorgaat in Pekela: ‘Buurtgezinnen laat zien hoe waardevol het is als inwoners naar elkaar omkijken. Soms maakt een helpende hand van ander gezin een wereld van verschil.’
De begeleiding van Buurtgezinnen ligt voortaan in handen van Andrea Kleiweg. Als coördinator is zij het aanspreekpunt voor gezinnen die ondersteuning kunnen gebruiken én voor inwoners die zich als steungezin willen inzetten. Andrea: ‘Buurtgezinnen is er vooral om te voorkomen dat problemen groter worden. Het gaat om omzien naar elkaar, vertrouwen en verbondenheid. Om de kracht van gewone mensen die iets voor een ander willen betekenen.’
‘Met het vervolg van het initiatief blijven we hier in Pekela bouwen aan een gemeente waarin inwoners niet alleen naast elkaar wonen, maar mét elkaar wonen,’ aldus wethouder Eddie Jonker.
Bron: Gemeente Pekela