Provincie draagt bij aan de talenten van kinderen

OOST GRONINGEN – De provincie Groningen kent 975.000 euro toe aan het project ‘Op naar een kansrijke toekomst’ van Stichting Petje af. Daarmee kan het programma voor kansengelijkheid de komende drie schooljaren in de hele provincie worden ingevoerd. De eerste stap is de regio Oost-Groningen.

Petje af is het programma voor kansengelijkheid in de wijk: een vertrouwde plek waar kinderen ontdekken waar ze goed in zijn en waar ze gezien worden. Het programma ‘Op weg naar een kansrijke toekomst’ is er voor kinderen van 9 tot en met 14 jaar die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een schooljaar lang komen ze 30 keer bij elkaar. Ze ontmoeten rolmodellen uit alle lagen van de samenleving. Die nemen hen mee in de weg die ze hebben afgelegd om te komen waar ze nu zijn, inclusief alle omwegen en tegenslagen. Zo zien ze met eigen ogen wat er ook voor hén mogelijk is. Ze leren nieuwe dingen, krijgen meer zelfvertrouwen en komen erachter wat ze leuk vinden en waar ze goed in zijn. Ook ouders, buurtbedrijven en lokale organisaties doen mee. Zo verbindt Petje af het kind, thuis en de buurt. Kinderen die meedoen, groeien op tot jonge mensen die hun talent durven te gebruiken, waar hun wieg ook heeft gestaan.

“Ieder kind in Groningen verdient de kans om te ontdekken waar het goed in is. Met deze bijdrage kiezen we niet voor een kortlopend project, maar voor jarenlange zekerheid voor deze kinderen en hun gezinnen. Dat is precies waar het provinciale programma van Nationaal Programma Groningen voor bedoeld is: bouwen aan de toekomst van Groningen, te beginnen bij de jongste generatie”, aldus Pascal Roemers, gedeputeerde provincie Groningen (foto).

Stap voor stap groeien

Met de bijdrage van de provincie kan Petje af doorgaan met haar werk voor kinderen en flink uitbreiden. In schooljaar 2025 – 2026 draaide Petje af 10 groepen in de gemeenten Westerkwartier, Midden-Groningen en Eemsdelta. Nu volgt Oost-Groningen. In het schooljaar 2028 – 2029 wil Petje af in zes Groningse gemeenten actief zijn met in totaal 28 groepen voor zo’n 400 kinderen. Kinderen kunnen drie schooljaren meedoen, met 30 bijeenkomsten en twee persoonlijke gesprekken over hun talenten per jaar. Samen met vaste coaches op de groep zorgt dat ervoor dat kinderen gezien worden in hun groei. Rico Zwaving, regiomanager Noord bij Petje af: “Met deze bijdrage kunnen we doen wat echt werkt: kinderen meerdere jaren achter elkaar begeleiden en een vertrouwd gezicht worden in steeds meer Groningse gemeenten. Onze uitbreiding begint in Oost-Groningen, waar de behoefte groot is. Doordat we niet steeds achter jaarsubsidies aan hoeven, kunnen we dit met kwaliteit opbouwen. En dat is voor de kinderen het allerbelangrijkste.”

Vliegwiel voor kinderen

De financiële bijdrage van de provincie werkt als een hefboom. Voor elke locatie haalt Petje af ook geld op bij gemeenten, fondsen en bedrijven. Zo wordt elke provinciale euro een vliegwiel voor de kinderen.

Uitvoeringsprogramma Gezondheid 2026 – 2029

Vorig jaar stemde het college van de provincie in met het provinciale uitvoeringsprogramma Gezondheid 2026 – 2029 van Nationaal Programma Groningen. Dit programma richt zich op vier thema’s: bestaanszekerheid, maatschappelijke basisvoorzieningen, collectieve preventie en data & technologie binnen de (gezondheids-)zorg. Voor het programma Gezondheid 2026 – 2029 heeft Nationaal Programma Groningen ruim 55 miljoen euro toegekend.

Bron: Provincie Groningen