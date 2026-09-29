Rob Knevel uit Winschoten in middenmoot WK dammen voor veteranen in het Franse Drancy

WINSCHOTEN, DRANCY – Rob Knevel uit Winschoten behaalde een verdienstelijke 35e plaats in het eindklassement WK dammen voor veteranen in Drancy.

De Fédération Mondiale du Jeu de Dames oftewel de Werelddambond is in 1947 in Parijs opgericht door de nationale dambonden van Zwitserland, België, Frankrijk en Nederland. Daarvoor werden ook wel wereldkampioenschappen gehouden met als eerste officieuze wereldkampioen Dr. A. Dussaut uit Frankrijk in 1885. Echter, de eerste officiële wereldkampioen werd Isidore Weiss in 1899 uit Frankrijk. De eerste Nederlander die beslag legde op de wereldtitel was overigens Herman Hoogland in 1912. Met later nog bekende Nederlandse wereldkampioenen zoals Ben Springer, Piet Roozenburg, Ton Sijbrands,

Harm Wiersma, Jannes van der Wal (1982), Roel Boomstra en tegenwoordig is

Jan Groenendijk reeds 2 jaar achtereen wereldkampioen. Begin volgend jaar komt de tweekamp om de mondiale titel tussen Jitse Slump uit Landgraaf en Jan Groenendijk uit Nijmegen op de wedstrijdkalender. Uiteraard waren/zijn deze heren allemaal Grootmeester Internationaal oftewel GMI. Wereldkampioenschappen waren in de beginperiode slechts een herenaangelegenheid, veel later kwamen daar de WK’s voor dames, welpen, pupillen, aspiranten en junioren voor zowel meisjes als jongens bij.

Nederlandse inbreng FMJD

De 1e Nederlandse president van de FMJD was J.H. Willems van 1947 – 1968, gevolgd door Huib de Vreugde, Piet Roozenburg, Wim Jurg, Chr. H. ten Haaf en Harry Otten (bekende meteoroloog) De huidige president is Janel Mäggi en MI Jan van Dijk uit Wolvega secretaris generaal van het algemeen bestuur.

Saillantdetail: bekende damcombinaties werden vernoemd naar voormalige wereldkampioenen

In de loop der jaren werden bekende combinaties verbonden aan voormalige wereldkampioenen zoals Dr. A. Dussaut die wij kennen van het “offer van Dussaut”. Isidore Weiss van “Het zetje van Weiss, Ben Springer van de “Coup Springer”. Herman Hoogland van de “Hoogland aanval”. De Franse wereldkampioen Raichenbach in 1933 kennen wij van de “Coup Raichenbach”. Marius Fabre uit Frankrijk was wereldkampioen van 1926 tot 1931 en kennen wij van de “Coup Fabre”. Piet Roozenburg van het speltype “De Roozenburg opstelling”. Tenslotte zijn De “Coupe Napoleon”, “Coupe Raphaël” en de “Coupe Philippe” beide van Franse oorsprong. Heel bekend zijn natuurlijk ook “De Haarlemmer”,

“Zetje van Lochtenberg” en “Zetje van Bergen”.

Rob Knevel

Onder auspiciën van de FMJD werd voor de 6e keer in successie het wereldkampioenschap voor veteranen gespeeld voor deelnemers vanaf 60 jaar. Rob Knevel uit Winschoten maakte van maandag 21 september t/m zaterdag 26 september zijn opwachting op dit veteranen WK. Aan dit toernooi in het Franse Drancy namen in totaal 72 spelers deel, die 9 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Met een uitstekende score van 10 punten uit 9 partijen bezette Rob Knevel een verdienstelijke 35e plaats in het eindklassement.

PPK start 30 september

De 1e ronde om het Persoonlijk Provinciaal Kampioenschap dammen (PPK) in de provincie Groningen vindt plaats op woensdagavond 30 september in het gebouw van S.V. Bovenburen in Winschoten. De “thuishaven” van Damclub Winschoten. In de hoofdklasse nemen 10 spelers deel met een rating boven de 1000 KNDB ratingpunten. De 1e klasse wordt gevormd door 11 spelers met een rating tot 906 punten. Onder auspiciën van de Provinciaal Groninger Dambond (PGD) werken beide groepen een zogenaamd rondtoernooi af, waarbij de ronden bij toerbeurt worden gespeeld op de clubavond van DV Warffum (donderdag), Roden/Leek (dinsdag), Damgenootschap Het Noorden in Groningen (vrijdag) en Damclub Winschoten op de woensdagavond. MF Danny Staal uit Groningen verdedigt de titel in de hoofdklasse en Jan Starke uit Oude Pekela in de 1e klasse.

Vijf spelers Damclub Winschoten nemen deel aan PPK

Damclub Winschoten neemt met maar liefst 5 spelers deel aan deze titelstrijd, namelijk

MF Jakob Pronk uit Winschoten in de hoofdklasse en in de 1e klasse zijn dat Jilje Scheeringa uit Finsterwolde, Jan Starke uit Oude Pekela, Egbert Wierenga uit Scheemda en

Johan Tuenter uit Westerlee.

9e ronde om de wereldtitel in Winschoten 1952

Donderdag 13 november 1952 vond in hotel Smit in Winschoten, in het bijzijn van burgemeester A.J. Romijn, de 9e ronde van het officiële WK dammen plaats. In dat jaar prolongeerde Piet Roozenburg uit Rotterdam zijn wereldtitel.

Bron: Geert Lubberink