Weekend van de Wetenschap in het Hunebedcentrum Borger

BORGER – Op zaterdag 3 en zondag 4 oktober vindt het Weekend van de Wetenschap plaats in het Hunebedcentrum in Borger. Bezoekers stappen duizenden jaren terug in de tijd om te ontdekken hoe moderne wetenschap de geheimen van de prehistorie ontrafelt.
Ze verplaatsten zwerfkeien van duizenden kilo’s, bouwden indrukwekkende grafmonumenten die er na 5.000 jaar nog altijd staan en leefden in een wereld zonder machines of moderne hulpmiddelen. Maar wie waren deze Trechterbekermensen eigenlijk? Wat aten ze, hoe maakten ze hun gereedschap en hoe zag hun dagelijks leven op de Hondsrug eruit?
Tijdens het Weekend van de Wetenschap laat het Hunebedcentrum zien hoe archeologie, geologie en moderne onderzoekstechnieken ons steeds meer vertellen over onze verre voorouders. Ontdek hoe de hunebedbouwers leefden, werkten en samenleefden. Ga zelf op onderzoek uit, doe mee aan verrassende activiteiten en ervaar hoe het verleden tot leven komt.
Programma:
Zaterdag 3 oktober: Archeologie en opgravingen
• Archeologiespreekuur (13:00 – 15:00 uur): Denk jij een bijzondere bodemvondst gedaan te hebben en wil je weten wat het is? Kom langs in de museumhal waar archeologen klaarstaan om meegebrachte vondsten te onderzoeken en te dateren.
• Zelf opgraven & metaaldetectie (11:00 – 17:00 uur): Leer hoe een archeologische opgraving in zijn werk gaat en ga op het opgravingsterrein met een metaaldetector op zoek naar muntjes.
Zondag 4 oktober: Geologie, mineralen en fossielen
• Geologische ontdekkingen met de Stichting Geologische Aktiviteiten (GEA): Kijk door microscopen naar fonkelende kristallen, leer hoe je mineralen herkent, doe mee met de geologische quiz of bouw (voor kinderen) zelf een kristalrooster van snoep.
• Barnsteen onder de loep (12:00 – 16:00 uur): Bestudeer in het kenniscentrum miljoenen jaren oude barnsteen door een microscoop en ontdek ingesloten plantenresten, insecten en prehistorische luchtbelletjes.
• Zwerfstenen zoeken en determineren (13:00 – 15:00 uur): Ga in het Oertijdpark op zoek naar fossielen en zwerfkeien op de keienbult en laat ter plekke bepalen wat voor steen je hebt gevonden, waar deze vandaan komt en hoe oud hij is.
Kijk voor meer informatie op www.hunebedcentrum.nl.
• Datum: zaterdag 3 en zondag 4 oktober 2026
• Locatie: Hunebedcentrum, Hunebedstraat 27, Borger
• Tijd: 11:00 – 17:00 uur
Bron: Hunebedcentrum