Woningbrand in Venneflat Winschoten, twee personen naar ambulance

WINSCHOTEN – De brandweer is vanavond even na 21.30 uur uitgerukt voor een woningbrand in de Venneflat in Winschoten.
De melding kwam aanvankelijk binnen als een brand bij een winkel aan de Poortstraat, maar bleek betrekking te hebben op een appartement in de Venneflat.
De brandweer van Winschoten kwam ter plaatse. Ook werden drie ambulances en de politie ingezet. Omdat er mogelijk nog personen in de woning aanwezig waren, werd opgeschaald naar middelbrand. Daarop kwamen een extra tankautospuit en een hoogwerker naar de locatie. Rond de locatie werd een zichtscherm geplaatst.
Twee personen zijn uit de woning gehaald en vanwege rookinhalatie overgedragen aan het ambulancepersoneel.
Door de snelle inzet van de brandweer was de brand korte tijd later meester. De brandweer bleef nog enige tijd aanwezig om de woning te ventileren en metingen uit te voeren.
Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners te ondersteunen bij de afhandeling van de schade die door de brand is ontstaan. Over de oorzaak is niets bekend.
Foto’s: Teunis Streunding