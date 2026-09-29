Zaterdag 3 oktober: Kinder Bijbel Club in Finsterwolde

FINSTERWOLDE – Het is weer tijd voor de tweede Kinder Bijbel Club van het seizoen, in Finsterwolde. Er wordt een tof programma voorbereid, met een sketch, zingen, spelletjes en meer! De kinderen gaan samen ontdekken wat die tent daar voorin de zaal doet… en in het kinderbijbelverhaal krijgt Abram wel heel bijzondere gasten op bezoek.
Benieuwd? Kom gezellig kijken of het wat voor je is. Alle kinderen van 4 jaar en ouder zijn welkom. Ze kunnen zich vanaf 14.00 uur inschrijven. Het programma begint om 14.30 uur en duurt tot 16.00 uur.
De club wordt gehouden in De Graanschuur, Hoofdweg 19, Finsterwolde. Alle kinderen zijn welkom, of ze iets met geloof hebben, of juist helemaal niet. Tijdens het programma zijn ouders of verzorgers welkom om mee te genieten, maar ze mogen de kinderen ook brengen en later weer ophalen.
Kosten: Gratis, met dank aan de sponsors
Let op: op de derde zaterdag van de maand is er een club in de OCHTEND, in Midwolda.
Meer informatie: 06-83113207 of social media – @Geloof in Oldambt
Bron: Geloof in Oldambt