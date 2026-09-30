Bewoners het Anker in Midwolda geslaagd voor hun fietscertificaat

MIDWOLDA – Na maanden leren, oefenen en herhalen was het vandaag zo ver: bewoners van het Anker in Midwolda deden in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland (VVN) hun fietsexamen.
Sinds januari hebben de bewoners iedere maand een theorieles over verkeersveiligheid gevolgd. Op een begrijpelijke en praktische manier werd er aandacht besteed aan onder andere verkeersregels, verkeersborden en veilig deelnemen aan het verkeer.
Vandaag startte het fietsexamen met een fietskeuring. Daarna gingen de bewoners op pad voor een rondje fietsen door het dorp, zelfstandig of samen met een begeleider of medebewoner. Ook was er een politieauto aanwezig. De bewoners mochten samen met een agent de auto van dichtbij bekijken en vragen stellen. Dit zorgde voor veel enthousiasme.
Na afloop werden de deelnemers in het zonnetje gezet en kregen zij hun fietscertificaat uitgereikt. De ochtend werd afgesloten met een gezamenlijke lunch.
‘We zijn trots op de bewoners en willen de vrijwilligers van Veilig Verkeer Nederland in het bijzonder bedanken voor hun tijd, inzet en enthousiasme. Dankzij hun begeleiding konden de bewoners vandaag op een leuke en positieve manier laten zien wat ze hebben geleerd’, zegt Hans Raveling.
Bron/foto’s: Hans Raveling