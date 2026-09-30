GRONINGEN – Steeds weer duiken stemmen op om het gasveld in Groningen op een waakvlam te houden. Nederland gaat met een historisch lage gasvoorraad de winter in. Het kabinet heeft het vuldoel voor de gasopslagen verlaagd naar 64 procent. Volgens minister Van Veldhoven is dat ruim voldoende. Het kost moeite om de hoeveelheid gas aan te vullen vanwege de blokkade van Straat van Hormuz en de daardoor hoge prijzen.
Ondertussen ligt er nog zo’n 470 miljard kubieke meter gas in de Groningse bodem. Vanwege alle problemen rond de gaswinning worden de putten geleidelijk helemaal afgesloten met cement. JA21 wil dat voorkomen en werkt aan een wet om Gronings gas als strategische voorraad te houden.
Oud-topman van de Gasunie George Verberg is het daarmee eens. ‘De overheid denkt te makkelijk dat het de komende winters goed zal gaan’, zo zei hij onlangs in De Telegraaf. De minderheidscoalitie heeft in het regeerakkoord afgesproken dat het Groningse veld afgesloten blijft. Het idee om het gasveld open te houden leidt in Groningen tot grote weerstand.
Op 12 oktober in Newsnight at the Grand een discussie over het wel of niet openhouden van de gasputten. Te gast zijn de Kamerleden Daniël van den Berg van JA21, Ulas Köse van D66, oud-topman van de Gasunie George Verberg en hoogleraar Machiel Mulder van de RUG. Presentatie: Edwin Mooibroek.
Voor het publiek is er ruimte om vragen te stellen.
Wanneer: maandag 12 oktober, Grand Theatre in Groningen.
Het begint om 20:00 uur. Kaarten bestel je hier: https://newsnight.nl/12-oktober-de-groningse-gasputten-toch-openhouden-als-noodvoorraad/
Over Newsnight
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Bron en foto: Newsnight at the Grand