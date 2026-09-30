Doek valt voor Kom over de Brug Festival: geschrapt door regeldruk

BLAUWESTAD / WINSCHOTEN – Het Kom over de Brug Festival in Blauwestad stopt. De organisatie die nota bene door de gemeente Oldambt is genomineerd voor de Oldambster Cultuurprijs trekt de stekker uit het populaire evenement vanwege de aanhoudende regeldruk, extreme verantwoordelijkheden en een verstoorde relatie met de gemeente Oldambt. Zware eisen rondom weerscenario’s en het verplicht regelen van een overdekte opvanglocatie voor 3.000 bezoekers vormen de genadeklap.
“Wij slaan een jaar over vanwege de regeldruk en de buitenproportionele verantwoordelijkheid die bij ons wordt neergelegd,” meldt het bestuur van het festival aan Groningen1. Daarmee volgt het evenement het voorbeeld van Zweep Events, dat vorige week bekend maakte te stoppen met de organisatie van acht evenementen in Winschoten, waaronder de populaire Duitse Dagen. Winschoten raakt daardoor in 2027 in een klap negen bezoektrekkers kwijt.
Schuilplek voor 3000 mensen
De druppel die de emmer deed overlopen voor de organisatie achter het Kom Over De Brug Festival, betreft een reeks verstrekkende veiligheidseisen vanuit de gemeente rondom extreme weersomstandigheden bij de editie van dit jaar. Bij een verwachte opkomst van 3.000 bezoekers eiste de gemeente dat de organisatie vooraf én tijdens het festival een overdekte opvanglocatie zou realiseren om bij dreigend weer onderdak te bieden voor alle 3000 bezoekers van het festival, inclusief het uitwerken van maatregelen voor alle “relevante weerscenario’s.” Ronduit “absurd” aldus de organisatie: “Je verwacht dat de gemeente dat ze het omarmen, dat ze meedenken in oplossingsrichtingen. Maar dat doen ze niet.”
Kikvorsmannen
En dat was niet de eerste keer, een eerdere editie van het festival dreigde letterlijk in het water te vallen toen de gemeente van organisatie de inzet eiste van kikvorsmannen (duikers) omdat er veel waterpartijen waren rond het evenement. Het water in de omgeving is echter te ondiep voor duikers.
Volgens de organisatie achter Kom Over De Brug zijn dergelijke eisen onhaalbaar voor een door vrijwilligers gerund evenement op een buitenlocatie. Bovendien voelde de organisatie zich ernstig benadeeld na een besluit van de gemeente rond de afgelasting van de Groenmarkt, waarmee het festival dit jaar intensief samenwerkte. Die markt werd op dezelfde dag georganiseerd. “Die markt werd door de gemeente afgelast vanwege verwacht slecht weer en omdat de wethouder en ambtenaren stelden niet in te kunnen staan voor de veiligheid op de markt,” licht de organisatie toe. “Daarmee werd min of meer naar ons gewezen alsof wij onverantwoord bezig waren, terwijl wij juist extra veiligheidsmaatregelen hadden getroffen. Al met al voelde dat heel onprettig.”
Pogingen om hier naderhand over in gesprek te gaan met het gemeentehuis liepen op niets uit. “Aan een gesprek was vanuit de gemeente geen behoefte. Zij bleven strak achter hun besluit staan omdat weer-apps volgens hen erg betrouwbaar zijn.”
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