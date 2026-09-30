Gemeente Oldambt Start Informatiepunt Centrumontwikkeling

OLDAMBT – Met ingang van donderdag 1 oktober 2026 (14 – 17 uur) start de gemeente Oldambt met een Informatiepunt over de ontwikkelingen in het centrum van Winschoten. Het Informatiepunt is ondergebracht in de pastorie van de St. Vituskerk, Langestraat 75. Een medewerker van de gemeente Oldambt is aanwezig om vragen te beantwoorden over de lopende en toekomstige projecten in de binnenstad van Winschoten. Ideeën zijn uiteraard ook welkom.
Bij projecten valt te denken aan de ontwikkelingen op de Lucas-locatie, Liefkenshoek, Marktplein, de bouw van het nieuwe gemeentehuis of de nieuwbouwlocaties in de Langestraat zelf.
Zaterdag 19 september 2026 organiseerde de gemeente Oldambt het zogeheten Rondje Centrum. Belangstellenden konden op twaalf locaties in het centrum terecht voor gerichte informatie. “Het Rondje is goed bezocht. We kregen veel positieve reacties van bezoekers over het initiatief om als gemeente de deuren open te zetten”, aldus Erich Wünker, wethouder gemeente Oldambt met Centrumontwikkeling in de portefeuille. “Er is veel belangstelling voor wat er in het centrum gebeurt. Vooral de interesse om weer in het centrum te wonen bleek groot.” In het verlengde van die interesse past ook het Informatiepunt. Wünker: “Het is mooi dat de kerk de pastorie hiervoor beschikbaar stelt. Hartje stad, op loopafstand van de locaties.”
Vrije inloop
Het Informatiepunt kent een vrije inloop. Aan de hand van vooral tekeningen en zogeheten artist impressies krijgen bezoekers uitleg bij de plannen. Uiteraard is er gelegenheid vragen te stellen, ideeën te delen en bijvoorbeeld te registeren voor belangstelling voor wonen op de Lucas-locatie.
Het eerder genoemde Rondje Centrum is nog steeds af te leggen. Niet alle locaties zijn direct toegankelijk, maar met behulp van de flyer kan toch brede informatie worden opgehaald.
Het Informatiepunt is een proef van de gemeente Oldambt. Enerzijds om op een laagdrempelige wijze informatie te geven over de ontwikkelingen in het centrum. Anderzijds om te ondervinden of een dergelijk Informatiepunt in een behoefte voorziet. De proef duurt tot maart 2027.
Bron: Gemeente Oldambt