Gemeente past huisvesting ambtenaren aan om kosten renovatie te drukken

PEKELA – De gemeente Pekela gaat tijdens de renovatie van het gemeentehuis de huisvesting van haar medewerkers aanpassen. Dat gebeurt om de kosten van de renovatie te drukken.
Een deel van de medewerkers is vanwege de renovatie al verhuisd naar multifunctioneel centrum De Binding, naar de Oekraïneopvang in de Molenhof en naar de gemeentewerf in Oude Pekela. De ambtenaren die in het gemeentehuis zouden blijven werken, gaan nu naar een pand op het bedrijventerrein Holland Marsh in Nieuwe Pekela.
De afdeling burgerzaken voor onder meer paspoorten en rijbewijzen voor inwoners krijgt een kantoor bij het gemeentehuis.
Door het gemeentehuis helemaal leeg te maken voor de renovatiewerkzaamheden denkt de gemeente de kosten van het grootscheepse project – ongeveer 6,5 miljoen euro – binnen de perken te houden.
Omdat er in eerste instantie een deel van de ambtenaren én de afdeling burgerzaken in het gemeentehuis zouden blijven, moesten er zoveel geluids- en stofwerende maatregelen worden genomen dat het budget ruimschoots zou worden overschreden.
De gemeente gaat zo snel mogelijk aan de slag om het pand van de voormalige nachtopvang geschikt te maken als gemeentelijk kantoor. De bedoeling is dat er zo’n veertig werkplekken worden gecreëerd.
De gemeenteraad is dinsdagavond geïnformeerd over de nieuwe huisvestingsmaatregel.
Bron: Gemeente Pekela