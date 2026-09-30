Geruchten over woningbouw op Rozenveldje houden bewoners Westerlee bezig

WESTERLEE – In Westerlee gaan geruchten over mogelijke woningbouw op het Rozenveldje aan de Rozenstraat. Omwonenden reageren verschillend: sommigen vrezen hun vrije uitzicht en een speelplek kwijt te raken, terwijl anderen ook begrip hebben voor de behoefte aan woningen. Het veld wordt daarnaast gebruikt tijdens de jaarlijkse feestweek.
Een bewoonster hoorde via anderen over mogelijke bebouwing. Van de gemeente heeft ze naar eigen zeggen nog niets gehoord. „Nee, daar hebben we nog niks van gehoord.” Ze zou het jammer vinden als er woningen tegenover haar huis komen. „Nou, ik ben dan mijn vrije uitzicht kwijt.” Ook maakt ze zich zorgen over de bomen rondom het veld. „Alles wordt anders dan. En dat vind ik dus weer niet mooi. Dan heb je dus ook dat die bomen waarschijnlijk weggaan. En dan wordt het een beetje kaal.”
Volgens de bewoonster wordt het veld niet heel intensief gebruikt, maar spelen er wel kinderen. „Er zijn hier toch nog wel kinderen die hier soms lekker spelen met de bal.” Tijdens de feestweek is het er drukker. „Dat is de enige week dat het hier in de straat druk is.” Een tienjarige buurtbewoner die tegenover het veld woont, zou de plek missen. „Ik vind het echt heel jammer. Ik speel er altijd en de feesttent staat er altijd.” Hij vraagt zich vooral af waar de feesttent bij eventuele bebouwing naartoe moet. „Waar komt die feesttent dan?”
Gregory, die sinds mei in de straat woont, zegt dat de woningcorporatie bij zijn komst al over mogelijke woningbouw sprak. Volgens hem waren er toen nog geen concrete plannen en zou het nog jaren kunnen duren. „Die heeft ons verteld dat er nog geen plannen liggen. Ze willen wel wat gaan doen.” Ook hij waardeert de ruimte tegenover zijn woning. „Het is een mooi uitzicht hier. Lekker rustig. Ik hoop dat de bomen wel blijven als de huizen komen.”
Toch heeft Gregory ook begrip voor nieuwbouw. „We hebben ook een huistekort in Nederland. Dus ik snap het ook wel.” Zelf wil hij uiteindelijk eveneens een woning kopen. „Het zal wel jammer zijn natuurlijk. Maar goed, iedereen moet ook een huis kunnen krijgen.”
Malou Vos
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