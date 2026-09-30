Kanoën in Westerwolde: ontdek de omgeving vanaf het water

WESTERWOLDE – Wie de omgeving van Westerwolde eens vanuit een ander perspectief wil bekijken, kan het gebied vanaf het water verkennen. Zowel de Ruiten Aa als de Westerwoldse Aa bieden mogelijkheden voor een kanotocht. Ook voor inwoners die hier al jarenlang wonen, kan het landschap vanaf het water een heel andere indruk geven.
De twee rivieren verschillen van karakter en vragen om een andere aanpak. De Ruiten Aa slingert door het beekdal, langs groene oevers en onder bomen door. Onderweg liggen ongeveer twintig vispassages. Daardoor vraagt deze route de nodige kanovaardigheid en is de tocht vooral geschikt voor mensen die al enige ervaring hebben met kanoën.
De Westerwoldse Aa heeft een opener karakter. Het landschap biedt er ruimere uitzichten en langs het water groeien onder meer rietkragen. Deze route is toegankelijker voor gezinnen en beginnende kanoërs. Volgens de vaarvoorwaarden kunnen kinderen vanaf vier jaar mee.
Welke tocht geschikt is, hangt af van de ervaring van de deelnemers en het gezelschap. Ook de omstandigheden op het water spelen een rol bij het maken van een keuze.
Het vaarseizoen loopt tot en met 31 oktober. Wie in deze periode het water op wil, moet rekening houden met de actuele vaaromstandigheden en de geldende voorwaarden. Klik HIER voor meer informatie.
Bron: Willem Veldhuis