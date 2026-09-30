Kinderboekenweek van start op basisschool De Höchte

ALTEVEER – Op basisschool De Höchte in Alteveer is woensdag 30 september de Kinderboekenweek feestelijk geopend. Op het schoolplein kwamen leerlingen, ouders en verzorgers samen voor de aftrap van de Kinderboekenweek, die dit jaar in het teken staat van het thema ‘Spot aan’.
Speciale gast tijdens de opening was kinderboekenschrijfster Mettine Bleker, schrijfster van het boek Nooitnietvergenoeg. Zij nam de leerlingen mee in de wereld van het kinderboek en gaf daarmee het startsein voor een periode waarin lezen en leesplezier centraal staan.
Het thema ‘Spot aan’ was tijdens de opening duidelijk zichtbaar. De leerlingen verzorgden verschillende optredens met zang en dans. Daarmee werd de Kinderboekenweek letterlijk en figuurlijk in de schijnwerpers gezet.
Ook de komende dagen staat er op De Höchte van alles op het programma. Zo verzorgt de regionale entertainer Jos Tipker, samen met zijn geliefde Marin, een voorstelling voor de leerlingen van groep 1 en 2. Daarnaast organiseert de activiteitencommissie van de school een filmavond voor alle leerlingen.
Met de verschillende activiteiten wil De Höchte kinderen op een plezierige manier laten kennismaken met verhalen, boeken en lezen. De Kinderboekenweek duurt van 30 september tot en met 11 oktober.
Bron: Miriam Stuut