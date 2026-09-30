Klaverjasseizoen v.v. Westerwolde 9 oktober van start

VLAGTWEDDE – Ook in het seizoen 2026 / 2027 organiseert de activiteitencommissie van de v.v. Westerwolde weer een klaverjascompetitie.
Vrijdagvond 9 oktober is de eerste ronde van de totaal zeven speelavonden die er gepland staan voor dit seizoen. De kaartavond vindt plaats in de kantine van de vereniging op sportpark De Barlage aan de Spetsebrugweg in Vlagtwedde. Het is de bedoeling dat er die avond om 19.30 uur wordt begonnen. De eerste kop koffie (met cake of koek) is gratis en aan het eind van de avond gaat iedere deelnemer met een prijs naar huis.
De klaverjascompetitie omvat zeven speelavonden. Wil men in aanmerking komen voor het klaverjaskampioenschap van de v.v. Westerwolde, dan moet men in ieder geval vijf keer hebben deelgenomen. Bij meerdere deelnames wordt de score van avond zes en eventueel zeven weggestreept. Uiteraard is deelname aan een enkele klaverjasavond ook mogelijk. In principe hoeft men zich niet op te geven voor de kaartavonden.
Met enig voorbehoud zijn de overige klaverjasavonden op de volgende data gepland: 6 november – 11 december – 15 januari – 12 februari – 12 maart – 9 april. Deze data vallen alle op een vrijdag. Als afsluiting van het seizoen organiseert de commissie op vrijdag 14 mei wederom het Open Vlagtwedder Kampioenschap Klaverjassen (OVKK).
Tijdens deze speelavond wordt er ook een begin gemaakt met de verkoop van loten voor een grote eindejaarsverloting. De hoofdprijs is een boodschappenbon ter waarde van € 80,00, te besteden bij de JUMBO in Vlagtwedde. Er zijn 125 loten; de overgebleven loten zijn de komende weken en tijdens de klaverjasavonden van november en december ook te koop voor niet-klaverjassers. De trekking van de verloting vindt plaats tijdens de laatste klaverjasavond van dit kalenderjaar, te weten vrijdag 11 december.
Graag nodigt de activiteitencommissie iedereen die belangstelling en zin heeft in een gezellige avond kaarten (wel of geen lid van de v.v. Westerwolde) dan ook van harte uit dit seizoen deel te nemen. En neem gerust iemand mee die ook in een gezellige sfeer een avondje van vier rondes met elk twaalf partijen wil klaverjassen.
HJ Pleiter