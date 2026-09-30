DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Op het terrein van een agrarisch bedrijf aan de Altenschloot in Lindloh, een wijk van Haren, is vanmorgen brand uitgebroken. Door nog onbekende oorzaak is een gebouw, waarin zich onder andere een grote werkplaats bevond, in brand gevlogen. Volgens de huidige informatie was er niemand in het gebouw aanwezig toen de brand uitbrak. Vanwege de hevige rookontwikkeling werden omwonenden uit voorzorg gewaarschuwd. Volgens een eerste schatting van de eigenaar zou de materiële schade circa € 2,5 miljoen kunnen bedragen. Een definitieve inschatting van de schade kan nog niet worden gegeven. De oorzaak van de brand is nog onbekend en wordt verder onderzocht.
Tussen vrijdagochtend 25 september en dinsdagochtend 29 september heeft in een bedrijfspand aan de Dünestraat in Haren een inbraak plaatsgevonden. Onbekende daders hebben zich met geweld toegang verschaft. Daar hebben ze op meerdere plaatsen een kabelgoot opengebroken en circa 70 meter grondkabel gestolen. De schade wordt geschat op ongeveer € 1.000. Getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Dünestraat hebben gezien gedurende de genoemde periode, of die andere informatie over de inbraak hebben, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Haren via 05932/72100.
Leer
Dinsdag heeft de politie op station Leer een gezochte 34-jarige man aangehouden. Er was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Hij riskeert nu een gevangenisstraf van 65 dagen. De 34-jarige Roemeen werd rond 13.00 uur door de politie staande gehouden. Tijdens de identiteitscontrole bleek dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd wegens drie gevallen van diefstal met bedrijfseigendom. Om de gevangenisstraf van 65 dagen te ontlopen, had hij € 2.600 moeten betalen. De 34-jarige was daartoe niet in staat. Bovendien waren de autoriteiten geïnteresseerd in zijn verblijfplaats in verband met een andere zaak. De aangehouden man werd vervolgens naar een penitentiaire inrichting gebracht.