Warme dag in het oosten met veel zon, vannacht en morgen buien

Woensdag De woensdag start vrij zonnig met af en toe wat overtrekkende wolkenvelden. Vanmiddag schijnt de zon in onze streek eerst nog volop, terwijl vanuit het zuidwesten van het land de bewolking geleidelijk aan dichterbij komt. Het blijft in Oost-Groningen overdag nog nagenoeg overal droog. Met een zuidelijke wind van zwak tot matig, 2 tot 3 Bft, wordt het een bijzonder warme septemberdag: de thermometer tikt de 27°C aan. Pas in de loop van de avond neemt de bewolking vanuit het zuidwesten verder toe.

Vanavond en Vannacht In de nacht naar donderdag trekken er vanuit het zuidwesten en zuiden buien over onze regio. Vooral in het oosten is er daarbij kans op onweer. Het wordt een uitzonderlijk warme en zwoele nacht waarin de minimumtemperatuur niet verder daalt dan zo’n 19°C. Er staat een zwakke tot matige wind uit het zuid tot zuidwest, 2 tot 3 Bft.

Donderdag Morgen, donderdag 1 oktober, heeft het oosten van de provincie aan het begin van de ochtend eerst nog te maken met buien. In de loop van de ochtend wordt het tijdelijk droger en breekt de zon door. Donderdagmiddag blijft het overwegend bewolkt met af en toe regen, terwijl er plaatselijk nog een bui kan vallen. De temperatuur doet een flinke stap terug en komt uit op een meer normale waarde van rond de 20°C. De wind waait zwak tot matig uit het westen tot zuidwesten, 2 tot 3 Bft. Donderdagavond regent het in het uiterste oosten mogelijk langduriger na, waarna er lokaal opklaringen ontstaan.

Tip van de redactie: Profiteer vanmiddag in Westerwolde nog volop van de zomerse warmte. Houd er voor de nacht en morgen overdag wel rekening mee dat de regenjas paraat moet liggen.