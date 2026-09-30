Mysterieuze wandeling Betoverend Sellingen met honderden lichtjes

SELLINGEN – Wandelaars die wel van een beetje spanning en mysterie houden, kunnen dit najaar opnieuw hun hart ophalen. Na het grote succes van vorig jaar keert de mysterieuze avondwandeling Betoverend Sellingen terug op zaterdag 14 november. De deelnemers lopen ongeveer vijf kilometer door het donker, over een route die sfeervol verlicht is met honderden lichtjes.
Stichting Wandelen in Westerwolde en stichting Heksje Hasje organiseren samen alweer de tweede editie van deze sfeervolle avondwandeling. De lichtjes zetten het landschap op magische wijze in de schijnwerpers. Onderweg wachten de wandelaars bijzondere en betoverende momenten. Die zijn geïnspireerd door lokale volksverhalen, bijzondere plekken en de mystiek van het Westerwoldse landschap. Uiteraard is er ook een rol weggelegd voor Heksje Hasje, de vriendelijke heks van de Hasseberg en het boegbeeld van Sellingen.
De organisatoren nodigen iedereen uit om zich opnieuw te laten meevoeren door het licht, de verhalen en de bijzondere sfeer. Wie meeloopt, ontdekt Sellingen op een manier die hij niet snel zal vergeten. De wandeling is bedoeld voor iedereen die zich graag laat betoveren, van jong tot oud.
De wandeling start vanaf 17.00 uur op de Brink in Sellingen. Tickets zijn te bestellen via https://ap.lc/JKSVP.
Bron: Ten Have Tekst